Повістки водіям. Що робити, якщо співробітники ТЦК перекрили дорогу і забирають права

У Запоріжжі кілька співробітників ТЦК зупинили автомобіль і один із них, під час конфлікту з водієм, вирішив упасти під колеса машини. Очевидці кажуть, що перед інцидентом у водія відібрали права, а падіння було явною симуляцією. Фокус розібрався, чи мають право військкоми забирати водійські документи і блокувати дорогу.

Черговий скандал із представниками ТЦК стався в Запоріжжі. У мережі з'явилося відео, як воєнкоми зупинили автомобіль, а один із них упав під колеса автомобіля.

Коментатор за кадром стверджує, що раніше представники ТЦК намагалися вручити водієві повістку, але їм не вдалося. При цьому водійські права воєнкоми забрали і стукнули по машині.

"Ми бачимо, що він спеціально впав під машину", — каже чоловік, знімаючи те, що відбувається, на відео.

Автор кадрів стверджує, що за кермо сіла жінка, а чоловік вимушено пересів на місце пасажира через те, що воєнкоми забрали в нього права. Працівник ТЦК, який стояв попереду авто, падає під колеса тоді, коли жінка спробувала рушити з місця.

Ймовірно, відео знімав адвокат, оскільки після зупинки відеозйомки він сказав, що йде надавати юридичну допомогу.

Співробітники ТЦК зупиняють машину: що робити?

Українські воєнкоми не мають права зупиняти транспортні засоби. Такими компетенціями наділені співробітники Нацполіції, сказав Фокусу адвокат у сфері військового права, юрист ЮФ GRACERS Сергій Савинський.

"Лише поліцейські мають право зупинити машину, а співробітники ТЦК можуть потім підійти. І вже тим більше, перевіряти водійські права і забирати їх військкоми не мають права. Вони не є суб'єктами, яких уповноважили на таку діяльність законодавчі акти України", — пояснив фахівець.

Якщо військкоми перекриють дорогу з вимогою термінової зупинки і показу документів, Савинський радить не нариватися на неприємності.

"Збивати нікого не треба. Не виходьте з машини, викличте поліцію в разі відсутності реакції військових, які стали на дорозі. Можна, звісно, законними діями спробувати переконати їх піти з дороги", — продовжив юрист.

У разі відсутності відеозйомки ситуація в Запоріжжі може трактуватися як ДТП і військкоми можуть вимагати відповідних експертиз. Тому адвокат рекомендує відразу знімати те, що відбувається на дорозі.

Нагадаємо, двом працівникам ТЦК міста Самбір Львівської області, яких підозрюють у побитті та катуванні чоловіка, присудили цілодобовий домашній арешт.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець запропонував прибрати категорію обмежено придатних до військової служби. На його думку, така категорія породжує ймовірність корупційних ризиків.