Потрібні місця для полонених росіян: в Україні запровадили новий вид покарання для хуліганів і ґвалтівників

Тепер за домашнє насильство, погрози вбивством і навмисне зараження людини ВІЛ та СНІДом можна уникнути в'язниці. Політики запровадили новий вид покарання для злочинців, щоб гуманізувати право і в перспективі звільнити місця для утримання військовополонених.

У вівторок 26 вересня Володимир Зеленський підписав закон про запровадження в Україні нового виду кримінального покарання — пробаційного нагляду. Захід стосуватиметься злочинців, які не становлять особливої небезпеки для суспільства. У переліку злочинів, за якими суд може призначити такий нагляд, такі злочини:

умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень у разі перевищення меж необхідної оборони;

перевищення заходів, необхідних для затримання особи, яка вчинила кримінальне правопорушення;

умисне легке тілесне ушкодження;

побої та мордування;

домашнє насильство;

погрози вбивством;

зараження вірусом імунодефіциту людини або іншої невиліковної інфекційної хвороби;

А також експлуатація дітей; примус до вступу в статевий зв'язок; підроблення документів; браконьєрство; публічні заклики до вчинення теракту; наруга над могилою; ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів; посів або вирощування снотворного маку чи конопель; незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їхніх аналогів без мети збуту.

У коментарі Фокусу голова комітету ВР з питань правоохоронної діяльності Сергій Іонушас зазначає, що покарання у вигляді пробаційного нагляду полягає в обмеженні прав і свобод засудженого, визначених законом і встановлених вироком суду, із застосуванням наглядових і соціально-виховних заходів без ізоляції від суспільства на строк від 1 до 5 років для дорослих, і на строк від 1 до 2 років для неповнолітніх.

Закон набуде чинності через шість місяців з дня після його публікації. За цей термін Кабінет міністрів підготує та ухвалить підзаконні нормативно-правові акти, які регламентують реалізацію положень закону.

Нова опція

"Цим законом вносяться зміни до 150 статей особливої частини Кримінального кодексу України, де в санкціях покарання у вигляді арешту замінюється покаранням у вигляді пробаційного нагляду. Виконувати цей вид покарання будуть уповноважені органи пробації Мін'юсту — вони вже створені і функціонують в Україні — за місцем проживання засудженого. У разі ухилення засудженого від відбування цього покарання, за рішенням суду пробаційний нагляд може бути змінено на покарання, пов'язане з обмеженням волі", — пояснює Іонушас.

За словами члена комітету ВР з питань правоохоронної діяльності, нардепа Олександра Бакумова, у кримінальному кодексі України паралельно діяли фактично два подібних види покарання — арешт (застосовували на строк до 6 місяців) і позбавлення волі (від року до п'яти років). З цієї причини виникла необхідність замінити арешт новим видом покарання.

"Ми запровадили пробаційний нагляд, спираючись на практику європейських країн. Новий закон передбачає таке: суд може застосовувати арешт тільки для військовослужбовців, оскільки вони відбувають покарання на гаупвахті. Щодо інших категорій злочинів, які передбачали таку міру покарання, з'явилася нова опція — пробаційний нагляд. Людина, яка вчинила злочини, не небезпечні для суспільства, залишається суб'єктом соціуму. Її не будуть ізолювати. Вона періодично має відмічатися в уповноважених органів, повідомляти про зміну свого місця проживання, роботи або навчання, а також не виїжджати за межі країни без узгодження", — говорить Фокусу нардеп.

Додатково, за словами політиків, суд може зобов'язати засудженого носити електронний засіб контролю, встановити нагляд за місцем його проживання, а також обмежити в спілкуванні з конкретними людьми. Наприклад, якщо чоловіка звинувачують у домашньому насильстві, йому можуть заборонити комунікувати з дружиною.

Іонушас додає, що хоча пробаційний нагляд може бути призначений судом строком від одного до п'яти років, обов'язок використовувати електронний засіб контролю і нагляду може встановлюватися судом на строк від одного місяця до одного року.

Суд також може зобов'язати засудженого влаштуватися на певну роботу і пройти заходи в рамках пробаційної програми. Наприклад, якщо людина вживала алкоголь або наркотики, її можуть направити на лікування. Якщо в підсудного проблеми з психікою, внаслідок залежності від психотропних речовин, реабілітацію призначать в обов'язковому порядку.

"Сподіваюся, що запровадження нового виду покарання дасть змогу нашим громадянам, які вперше "помилилися" та вчинили нетяжкі кримінальні правопорушення, осмислити зміст свого вчинку, виправитися й надалі бути повноцінними та корисними членами суспільства. А відбуття цього покарання без ізоляції від суспільства, надасть їм можливість не скалічити свою подальшу долю", — зазначає Іонушас.

Розвантажити СІЗО

У пояснювальній записці до закону депутати вказали, що одна з причин, через яку необхідно внести зміни до Кримінального кодексу України, — можливість оптимізувати СІЗО і збільшити місця, зокрема для утримання військовополонених.

За словами Бакумова, поки що важко припустити, чи зможе нова міра покарання значно розвантажити систему, однак це один із можливих кроків у цьому напрямку.

"Не думаю, що суди будуть більше застосовувати пробаційний нагляд і менше інші заходи покарання. Наскільки мені відомо, у нас немає проблем із місцями для утримання військовополонених, і як правова держава ми виконуємо всі зобов'язання, визначені Женевською конвенцією", — зазначає нардеп.

Правозахисник Михайло Романов пояснює Фокусу, що в міжнародному кримінальному праві є умова — військовополонених не можна утримувати разом із засудженими.

"Установи для відбування покарання передбачають утримання великої кількості людей, тому в цьому є логіка. Однак військовополонені це не злочинці, і вони не можуть перебувати в одному приміщенні з людьми, які відбувають покарання за скоєння злочинів", — каже Фокусу експерт.

Пробаційний нагляд існує в багатьох країнах світу. Кожна держава визначає свої особливості програми. Наприклад, у Скандинавських країнах засуджених, які за рішенням суду перебувають під пробаційним наглядом, відправляють працювати на рибальські судна. У таких умовах люди, які відбувають покарання, можуть заробляти гроші, комунікувати з соціумом і водночас частково перебувати в ізоляції.

"Ізоляція як міра покарання дискредитувала себе: це дорого і не досягає мети покарання. У випадку з пробаційним наглядом обмеження все одно є, людина перебуває під контролем правоохоронців, є можливість реагувати на порушення, але водночас засуджений залишається в суспільстві, на волі, працює, сам себе забезпечує", — додає Романов.

Фокус раніше писав про те, як в Україні утримують військовополонених. У середньому на місяць на одного полоненого росіянина виділяється близько 10 тисяч гривень. У цю суму входить харчування, одяг, медична допомога і зв'язок із родичами. Також полонені мають право працювати.

Також Фокус розповідав, що після операції ГУР, унаслідок якої російський льотчик передав Україні вертоліт Мі-8, до Києва стало звертатися більше росіян, охочих здатися в полон .