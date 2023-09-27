Росія обходить санкції: європейці допомагають Кремлю створювати зброю, — експерт (відео)

На думку військового експерта Олександра Мусієнка, для розв'язання цієї проблеми необхідно ввести ембарго на експорт до Росії технологій подвійного призначення.

Деякі підприємці в Європі, а також країни Південно-східної Азії допомагають Росії обходити санкції та отримувати технологи для виробництва зброї. Про це Фокусу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

За його словами, нещодавно в Європі сталося два гучні скандали, коли у Франції та в Нідерландах затримали колишніх керівників великих підприємств. Їх звинувачують у тому, що вони допомагали постачати Росії окреме обладнання, яке використовується для виробництва зброї, в обхід санкцій.

Крім того, Мусієнко звернув увагу на розслідування журналістів New York Times, які заявили, що Вірменія і Туреччина допомагають РФ отримувати продукцію для створення зброї. За його словами, також Кремлю допомагають Арабські емірати, Сінгапур і держави Південно-східної Азії. Вони свідомо чи ні, але послаблюють експортний контроль. Тоді під виглядом технологій подвійного призначення для мирного використання в РФ перевозяться елементи, які Москва використовує для створення зброї. Зокрема, ракет.

"Вирішити це питання можна, запровадивши ембарго на технології подвійного призначення. Тобто повну заборону на експорт до Росії через посередників, через треті країни будь-яких технологій подвійного призначення. Тобто для цивільного використання, і для військового", — сказав Мусієнко.

Він зазначив, що тоді це стало б для Росії серйозним ударом, адже в неї залишилися б лише "чорні схеми" і контрабанда, а з їхньою допомогою закупити великі обсяги товарів у Кремля не вийде.

Експерт заявив, що Росія весь час перебуває в пошуку способів обходу санкцій. Тому потрібно пристосовувати їх до нових реалій.

Олександр Мусієнко про обхід санкцій Росією (дивитися з 5 хвилини)

Раніше ЗМІ писали, що Кремль запустив механізм експорту, який простоював 8 років. За словами журналістів, експорт газу через порт у Керчі було припинено 2015 року, але тепер Кремль вирішив його відновити, незважаючи на загрози безпеці. Більшість газу відправляється морськими шляхами до Туреччини.