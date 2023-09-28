"Замовчують атаки ЗСУ": чи вірять росіяни пропаганді, — коментар аналітика (відео)

За словами аналітика Ігоря Чаленка, російські пропагандисти використовують специфічний інструментарій для того, щоб застосовувати ту пропаганду, яку вони виробляють. Часто вони мовчать про невдалі дії ЗС РФ.

Наразі російські пропагандисти замовчують невдалі дії армії тому, що це вселятиме недовіру в російських громадян. Також вони не обговорюють теми атак українських БпЛА на різні інфраструктурні об’єкти на території Росії. Про це голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко 28 вересня заявив в інтерв’ю Фокусу.

За словами Чаленко, навіть російським пропагандистам дуже важко приховати ту правду, що Україна наносить точних ударів по військовим об’єктам в тимчасово окупованому Криму або на території Російської Федерації. У своїй роботі вони часто замовчують інформацію про атаки українських безпілотників на різні інфраструктурні об’єкти в РФ.

"Сьогодні російські пропагандисти не дарма їдять свій хліб, вони використовують специфічний інструментарій для того, щоб застосовувати ту пропаганду, яку вони виробляють. Вони зараз, фактично, ідуть такими ходами: видають пропаганду через іноземні засоби масової інформації, іноземних спікерів, лобістів, а потім ретранслюють у власній державі. Це більше має довіри, ніж слова сказані тією ж Скабєєвою чи Соловйовим. Вони просто ретранслюють, сказаний російський меседж, десь зі Сполучених штатів Америки, чи з Німеччини. Другий момент, який вони зараз використовують, це — замовчати. Просто замовчати, бо, коли відбувалася атака на штаб Чорноморського флоту РФ… саме в цей момент і пізніше російська пропаганда просто мовчала", — розповів Ігор Чаленко.

Він зауважив, що пропагандистам РФ легше було обговорювати "ситуацію в Карабасі, або як десь корівка народилася".

"Тобто вони (пропагандисти — ред.) робили все, аби це замовчати. Вони надалі продовжують це робити, бо розуміють, чим більше буде відбуватися таких проколів, як окупаційної системи ППО, так і загалом провалів російської армії, то це вселятиме недовіру російських громадян".

Аналітик вважає, що російські пропагандисти також всіляко замовчують теми атак безпілотників на різні інфраструктурні об’єкти на території Росії.

"Зараз — цікавий момент, вони постійно пояснюють, чому (ЗС РФ — ред.) змушені бити по цивільним особам і цивільним інфраструктурним об’єктам в Україні… Водночас Україна здійснює високоточні, направлені атаки на конкретні військові об’єкти", — зазначив аналітик.

На його думку, в голові у російських громадян може утворитися певна прірва. Вони не розуміють, як українці так можуть робити і чому так не робить Росія.

"Питання це абсолютно свідоме, а відповідь на нього теж проста — Росія прийшла сюди, щоб здійснювати геноцид проти українців, повністю знищити Україну, як державу. Їм не потрібна Україна, як держава, їм потрібно збільшення території та колонії і все", — підсумував голова Центру аналізу та стратегій.

Дивитись: 14:40

Нагадаємо, 3 серпня повідомлялося, що Скабєєва в ефірі накинулася на "експерта". За словами російської телеведучої, ніхто не вірить у "жест доброї волі" під час відступу ЗС РФ з-під Києва та Чернігова. На її думку, "так склалися обставини".