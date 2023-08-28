На росТВ зачитали аналогічний текст, звинувачуючи західні ЗМІ у роботі по "методичці" (відео)

Ведучі Скабєєва та Попов показали заголовки закордонних ЗМІ з начебто однаковими заголовками щодо смерті Пригожина й висловили сумніви, чи дійсно ці медіа "демократичні". Утім, вони обоє зачитали ідентичний текст, не змінивши жодного слова.

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Ведучі Ольга Скабєєва та Євген Попов у прямому ефірі телеканалу "Росія-1" прокоментували загибель власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина. Обоє говорили однаковими словами, ніби повторювали текст інструкцій. Однак звинувачували у роботі за "методичками" західні ЗМІ. Про це ідеться у дописі в Telegram-каналі полковника ЗСУ Анатолія "Штірліца" Штефана.

У дописі опубліковано два фрагменти виступів пропагандистів. Пропагандисти розповідають про те, як закордонні ЗМІ висвітлюють смерть Пригожина і називають ім'я винуватця — президента РФ Володимира Путіна.

Ольга Скабєєва заявила, що Пригожин "на усіх обкладинках". Ведуча виділила однакові заголовки: "Заголовок чомусь в усіх один "Помста Путіна". Після цього припустила, що начебто західні ЗМІ отримують інструкції, як і що писати: "Ось такі от демократичні ЗМІ: навіть слів не змінюють. Така строга у них методичка".

Тим часом з'ясувалось, що інший російський пропагандист — Попов, ексчоловік Скабєєвої, повторив її слова слово в слово: "Заголовок один — "Помста Путіна". Ось так виглядають вільні демократичні ЗМІ: навіть слова не змінюють. Ось така строга й одна на всіх методичка".

На думку російських ведучих, західні ЗМІ пишуть однакові заголовки, користуючись "демократичними методичками". Прикметно те, що пропагандисти повністю повторили слова один одного — тобто, показали, що саме вони працюють за "методичками", тоді як звинувачують у цьому інших.

Смерть Пригожина: деталі

Зазначимо, Євген Пригожин та група його послідовників з ПВК "Вагнер" розбились в літаку 23 серпня 2023 року. Перший час було не відомо, чи перебував на борту літака сам Пригожин. Російська влада запевнила, що провела ДНК експертизу та упізнання — начебто він таки загинув.

З'явилось кілька припущень щодо причин авіакатастрофи. Серед них розглядають випадковість, а також навмисний постріл з ППО чи підрив вибухівки за наказом президента РФ Володимира Путіна або міністра оборони РФ Сергія Шойгу.

Серед організаторів убивства Пригожина називали офіцера ГРУ Андрія Авер'янова. Згідно з даними розслідувачів, чоловік причетний до вибухів на складах боєприпасів у Чехії та спробі отруєння перебіжчика Сергія Скрипаля, якого намагались отруїти у Великій Британії.

Нагадуємо, російський політик Віталій Мілонов запропонував поховати Пригожина в Бахмуті. Один з аргументів: начебто власник ПВК "Вагнер" готовий був померти саме у цьому українському місті.

Тим часом деякі росЗМІ розглядають інцидент з літаком Пригожина під несподіваним кутом зору. Зокрема, припускають, що ватажок "вагнерівців" насправді живий.