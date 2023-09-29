"Деокупуємо ЗАЕС": що зміниться після вступу України до Ради керуючих МАГАТЕ

Україна увійшла до складу Ради керуючих МАГАТЕ. Тепер є шанс послабити російський радіаційний шантаж. Експерти вважають, що Київ може задіяти важелі впливу МАГАТЕ, щоб натиснути на "Росатом" і керівництво РФ.

Україна увійшла до складу Ради керівників міжнародних агентств з атомної енергетики на 2023-2025 роки разом зі ще 10 країнами, серед яких Алжир, Вірменія, Бангладеш, Буркіна-Фасо, Еквадор, Індонезія, Республіка Корея, Нідерланди, Парагвай та Іспанія. За словами президента України Володимира Зеленського, ця подія дає Києву "реальні можливості щодо ухвалення рішень, обов'язкових для всіх членів МАГАТЕ і всієї Міжнародної комісії".

"Будемо робити все, щоб реалізувати перший пункт нашої Формули миру — ядерну та радіаційну безпеку. І домогтися повного звільнення нашої Запорізької атомної станції від російських окупантів і звільнення України та всієї Європи від російського радіаційного шантажу", — сказав Зеленський.

У коментарі Фокусу військовий експерт, полковник запасу Роман Світан зазначив, що до того, як Україна увійшла до Ради керівників МАГАТЕ, можливість контролювати процеси, пов'язані, зокрема, з ядерною безпекою, були нульові. Зараз у Києва є шанс задіяти механізми МАГАТЕ, здатні чинити тиск на "Росатом", а через держкорпорацію — на керівництво РФ.

"Ми зайшли до Ради управління і у нас з'явився шанс контролювати і використовувати важелі впливу МАГАТЕ, зокрема, щоб домогтися деокупації Запорізької АЕС. Це хороший хід. Тепер ми можемо ініціювати питання, пов'язані з рішеннями щодо управління ядерними атомними технологіями", — каже Світан.

За словами співрозмовника Фокуса, перебуваючи в Раді керуючих МАГАТЕ, багато внутрішніх процесів стануть для України більш прозорими. Київ зможе ініціювати розгляд різного рівня питань, що саме по собі чинитиме тиск на "Росатом". Крім того, МАГАТЕ може зупинити фінансову діяльність російської держкорпорації на території Європи і Туреччини. І в процесі домогтися відходу росіян з території ЗАЕС.

"В Угорщині "Росатом" будує два енергоблоки [АЕС "ПАКШ-2"], і МАГАТЕ може не дати дозволу на їх експлуатацію. Також "Росатом" будує і готує до запуску чотири енергоблоки в Аккую [споруджувана АЕС у Туреччині]. Впливаючи на діяльність держкорпорації, можна впливати на російське керівництво. А чи вистачить їм політичної волі — це завдання України. Ті, хто увійшов до ради керуючих МАГАТЕ, можуть вести відповідну роботу, щоб переконати Раду задіяти важелі впливу", — додає експерт.

Раніше гендиректор "Росатома" в коментарі росЗМІ заявляв, що будівництво АЕС "ПАКШ-2" в Угорщині буде завершено всупереч критиці низки країн ЄС, а також США і Великобританії. Він також зазначав, що офіційний Будапешт позитивно ставиться до участі російської державної корпорації в реалізації АЕС.

Нагадаємо, Рада керуючих МАГАТЕ — один із двох керівних органів агентства поряд зі щорічною Генеральною конференцією держав-членів. Ця структура розглядає фінансові відомості, програму і бюджет МАГАТЕ і виносить щодо них рекомендації Генеральній конференції. Рада зазвичай збирається п'ять разів на рік і розглядає заяви про прийом у члени агентства, затверджує угоди про гарантії та публікує норми безпеки.

Фокус розповідав 28 вересня, що в організації Greenpeace критично поставилися до дій МАГАТЕ на захопленій росіянами Запорізькій АЕС. На думку захисників довкілля, міжнародні регулювальні органи не в змозі контролювати безпеку на ЗАЕС.

Фокус також писав, що, на думку міністра енергетики України Германа Галущенка, Російська Федерація може створити умови, які призведуть до ядерного інциденту вже після деокупації Запорізької АЕС.