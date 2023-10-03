Грошей на озброєння в 7 разів більше: Україна готується до запуску виробництва зброї

Україна потребує збільшення армії дронів до сотні тисяч БПЛА на рік. Реалізувати це без державної допомоги тільки за рахунок донатів складно. Тому 1,5 млрд бюджетних доларів у 2024 році будуть спрямовані на підготовку серійного виробництва озброєння.

Уряд України планує виділити у 2024 році півтора мільярда доларів на виробництво дронів і ракет великої дальності, про що заявив прем'єр-міністр країни Денис Шмигаль на Міжнародному форумі оборонних індустрій (DFNC1) у Києві. Озвучена сума в сім разів перевищує торішню.

"Ми запускаємо нові виробництва. Ми розширюємо ті, які давали результати в повномасштабне вторгнення. Ми інвестуємо в нові технології та нові розробки. Ми готові допомогти всім, хто виробляє якісне озброєння для нашої армії", — сказав голова уряду.

Президент України Володимир Зеленський також додав, що Україна вироблятиме артилерійські системи і снаряди калібру 155 мм, які широко використовувалися під час війни з Росією, а також створить перший у світі флот військово-морських дронів.

"Світ бачить, на що здатні українські ракети, технології та безпілотники. Ми створюємо перший у світі флот військово-морських дронів, які роблять російські військові кораблі неефективними і змушують їх ховатися", — сказав Зеленський.

Куди підуть гроші

За словами директора інформаційно-консалтингової компанії Defence Express Сергія Згурця, в Україні реалізується кілька державних програм, пов'язаних із виготовленням ракетного озброєння. Якщо врахувати зростаючі потреби, півтора мільярда доларів не надто велика сума.

"У нас є кілька державних програм: ракетобудування, виготовлення боєприпасів від 33 мм до 105 мм, напрямки, пов'язані із закупівлею зброї вітчизняного виробництва, виготовлення дронів. Є контракти із західними партнерами, зокрема з Польщею, на закупівлю AHS Krab — польської самохідної гаубиці, це один із найбільших контрактів, який реалізує Міноборони на державні гроші. І я боюся, що $1,5 млрд це мало", — міркує в бесіді з Фокусом Згурець.

Експерт додає, що після Міжнародного форуму оборонних індустрій, у професійних колах обговорювали необхідність створити спеціальний економічний режим для країн, які пропонують оборонну продукцію Україні. Щоб зацікавити європейських партнерів, Києву потрібні проєкти, які фінансуватимуться за бюджетні гроші.

Нині оборонний бюджет України, за словами експерта, формується за донорські кошти США та європейських країн. Тому Києву потрібно шукати варіанти наповнення фондів. Особливо якщо врахувати, що країна-агресор, яка веде війну проти України, планує збільшити оборонний бюджет на наступний рік на 70%. Відомо, що за 18 місяців війни [з 24 лютого 2022-го до 24 серпня 2023-го] військові видатки РФ становили приблизно $167,3 млрд без урахування видатків на оборону, не пов'язаних із військовими діями. Із них основна стаття витрат — боєприпаси і військове забезпечення армії, на які РФ витратила $51,34 млрд. Тільки на забезпечення артилерії росіяни витратили понад $9 млрд.

"Сподіваюся, компанії, які приїхали на Міжнародний форум оборонної індустрії, дійсно зацікавилися співпрацею з Україною. Нам потрібно показати, що в нас є гроші. А також забезпечити умови роботи. Деякі іноземні підприємства близько 10 років намагаються щось зробити, але через різні бюрократичні та політичні причини це не виходило", — міркує експерт.

Представник Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь додає, що Україна повинна розвивати свої промислові можливості в кооперації з європейськими країнами, оскільки це життєво необхідний процес. Потрібно випускати більше техніки за стандартами НАТО. І оборонний форум створив умови, щоб запустити спільні проєкти.

"$1,5 млрд невелика сума. Але ці гроші можуть піти на масштабування проєктів, підготовку серійного виробництва. Коли йдеться про виготовлення дронів, нам потрібні не десятки чи сотні, а 100-ні тисяч дронів на рік. Реалізувати це без державної допомоги тільки за рахунок донатів складно. Зараз вдається виконувати [замовлення] на кілька десятків тисяч дронів. Якщо держава приєднається, це допоможе налагодити виробництво. І $1,5 млрд для цього достатньо", — каже Самусь.

Фокус раніше писав про те, що за час війни від російських ударів в Україні постраждали 37 військових заводів.

Також Фокус розповідав, що українські виробники на форумі оборонної індустрії підписали з компаніями-партнерами 20 документів, які відкривають нові виробництва або покращують наявні співпраці.