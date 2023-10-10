Багато генераторів, але мало палива. Чи готові мобільні оператори України до тривалих блекаутів?

Українські оператори мобільного зв'язку вкладають мільйони в енергонезалежність мереж, а НКРЕКП каже, що не всі забезпечать українців зв'язком. Створити паралельну і стабільну систему електроживлення неможливо, а якщо електроенергія пропаде на три дні, доведеться швидко шукати паливо для генераторів на базових станціях.

Нацкомісія державного регулювання у сферах електронних комунікацій (НКРЕКП) влаштувала позапланові перевірки українських операторів мобільного зв'язку. Її результати не зовсім радісні — частина об'єктів не готові до тривалих блекаутів.

Вісім перевірок встановили, що мобільні оператори не забезпечать тридобову автономність і безперервність надання послуг абонентам. Перевіряли такі об'єкти:

Мережі "Київстар" у Київській, Львівській та Одеській областях;

Мережі Vodafone у Київській, Львівській та Одеській областях;

Мережі Lifecell у Київській, Львівській, Одеській та Рівненській областях.

НКРЕКП стверджує, що двічі йшла назустріч операторам і продовжувала терміни усунення порушень на 30 днів. Компанії мають забезпечити мережі обладнанням для автономної роботи в усіх українських регіонах, інакше отримають штрафи.

Співробітники комісії перевіряли забезпечення технічними засобами для безперервного зв'язку, обладнання резервного електроживлення та запаси паливно-мастильних матеріалів. Звертали увагу й на наявність підготовленого персоналу та транспортних засобів для роботи під час триденного блекауту.

"Крайня перевірка готовності мережі до триденного блекауту в компанії Lifecell на Рівненщині засвідчила готовність до забезпечення зв'язком менш як 50% критично важливих об'єктів від необхідного мінімуму по регіону. Приписано усунути виявлені порушення за 20 днів", — заявив регулятор.

Взимку та восени без мобільного зв'язку? Що кажуть українські оператори

Примітно, що компанії "Київстар", Vodafone і Lifecell у вересні цього року говорили Фокусу про належну підготовку до складної зими і виділення сотень мільйонів гривень на підтримку стабільного зв'язку.

"Київстар" інвестував в енергонезалежність мереж 920 мільйонів гривень і встановив на об'єктах понад 2,5 тисячі стаціонарних і мобільних дизельних генераторів. А Lifecell встановила тисячі літієвих батарей на майданчиках для підтримки роботи базової станції до 4 годин без стаціонарного живлення.

У Vodafone заявляли про готовність до осені та зими шляхом збільшення інвестицій у мережу на 75%. Фахівці на кожному технічному майданчику поставили нові акумуляторні батареї підвищеної ємності.

"Компанія вжила всіх можливих заходів, щоб забезпечити стабільність і надійність нашого зв'язку за будь-яких умов. В останні 18 місяців Vodafone сконцентрував більшу частину інвестицій на відновленні та адаптації мережі під умови воєнного часу. Фахівці регулярно відновлюють базові станції в прифронтових територіях: ми відновили роботу 4800 базових станцій 4G", — сказала Фокусу прессекретарка компанії Vodafone Вікторія Павловська.

За її словами, для забезпечення зв'язку під час перебоїв з електропостачанням було встановлено понад 9000 нових акумуляторних батарей на 2255 майданчиках, які забезпечать додаткову резервну потужність на 685 800 ампер-годин.

"Компанія майже в 4 рази збільшила кількість базових станцій, що працюють на дизельних генераторах. Ці дії допоможуть нам підтримувати безперебійний зв'язок, навіть якщо будуть тривалі відключення електроенергії", — поінформувала вона.

Палива всім не вистачить: від мобільних операторів чекають дива

Масштабне відключення електроенергії кратно збільшує навантаження на мережі операторів. Українці одразу переходять зі стаціонарного інтернету на мобільний. Компанії часто просять абонентів не завантажувати великі файли і не дивитися відео в YouTube, щоб батареї працювали довше.

Держава вимагає від мобільних операторів дива — створення паралельної стабільної системи електроживлення, каже Фокусу експерт телекомунікаційного ринку Роман Химич.

Підтримувати постійну роботу тривалий час неможливо. Максимум компанії можуть встановити генератори на частині базових станцій. Якщо раніше станції працювали без зовнішніх блоків живлення від двох до 4 годин, то тепер ресурс збільшили до 6 годин, пояснив він.

"Значна частина об'єктів зв'язку в густонаселених районах живляться потужними генераторами. Але якщо блекаути повторюватимуться часто, неясно, що буде. Операторські мережі можуть просто лягти", — сказав фахівець.

Ще одна проблема полягає в регулярному підвезенні палива на кілька тисяч об'єктів мобільних операторів. Київстар, Vodafone і Lifecell доведеться закуповувати паливо власним коштом, а у кожної компанії мінімум 10 000 майданчиків.

"Мережі мобільного зв'язку не розраховані на екстремальні умови, з якими зіткнулася Україна. За таких вимог державі треба взяти на себе обов'язки забезпечення паливом об'єктів мобільного зв'язку", — підсумував Химич.

Фокус раніше детально розбирав готовність українських мобільних операторів до складної зими. Акумуляторні батареї здатні працювати до 6 годин, а генератор на одній заправці — до двох діб.

Нагадаємо, під час ракетних ударів ЗС РФ по енергооб'єктах може зникнути інтернет. Щоб повернути зв'язок хоча б на 15 секунд, можна ввімкнути на кілька секунд режим польоту в налаштуваннях смартфона.