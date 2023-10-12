Два фронти: де Україні шукати боєприпаси, якщо війна в Ізраїлі розтягнеться на роки

ЦАХАЛ постійно потрібні ракети до "Залізного купола", а наземна операція в Секторі Гази породить несподіваний попит на артилерійські снаряди калібру 155-мм та інше озброєння. Штати ризикують опинитися в уразливому становищі, якщо підтримуватимуть дві великі війни. Україні потрібно допомагати зброєю і вливати гроші на соціальні та гуманітарні витрати.

У Пентагоні серйозно стурбовані збільшенням запасів боєприпасів для підтримки України та Ізраїлю. Дві інтенсивні війни вимагають величезної кількості снарядів.

Ізраїль просить високоточні авіаційні боєприпаси і ракети до системи ППО "Залізний купол". Якщо ЦАХАЛ почне наземне вторгнення в Сектор Гази, з'явиться новий і зовсім несподіваний попит на 155-мм артилерійські боєприпаси та інше озброєння. США та їхні союзники вже виснажили запаси більш ніж за 18 місяців бойових дій в Україні, стверджують представники Міноборони США.

Ізраїль має свою потужну промислову базу, країна виробляє великий обсяг передових озброєнь. Тривала наземна кампанія швидко виснажить усі запаси, заявили оборонні чиновники.

Об'єднаний штаб Пентагону і логістичне командування працюють цілодобово після початку війни бойовиків ХАМАС з Ізраїлем. Пентагон намагається визначити довгострокові потреби Ізраїлю в боєприпасах і знайти способи їх швидкого перекидання, вказують автори матеріалу.

Війна в Україні та в Ізраїлі. Чи впораються США з двома конфліктами?

Штати можуть опинитися в уразливому становищі, якщо підтримуватимуть дві великі війни одночасно. Вашингтону треба допомагати Україні не тільки зброєю, а й грошима на соціальну та гуманітарну сфери.

"Багато що залежить від довгострокової військової стратегії. Зараз видно, що США прагне підтримувати обидва конфлікти. Такі плани можуть бути успішними і про це говорить громадська думка США. Республіканці підтримують більше Ізраїль. Невипадково держсекретар США Ентоні Блінкен вирушив на Близький Схід", — сказав Фокусу директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос.

Ведучи війни в Ізраїлі та Україні, Росія, Іран і Китай ведуть політичну гру, мета якої підірвати союз країн Заходу, вважає експерт.

Варто зазначити, що республіканці в Палаті представників Конгресу не підтримали ідею Білого дому пов'язати допомогу Україні з терміновим пакетом підтримки Ізраїлю. Телеканал NBC з посиланням на представників партії повідомляв, що конгресмен Майкл Берджесс від штату Техас виступив за першочергову допомогу Ізраїлю у війні з ХАМАС. Після цього, на його думку, можна переходити до обговорення допомоги Києву.

А республіканка від штату Джорджія Марджорі Тейлор Грін вважає, що допомога Ізраїлю та Україні — це різні проблеми. Грін відмовилася голосувати за надання Києву військової підтримки.

Затяжна війна в Ізраїлі. Де Україні шукати боєприпаси?

Високопоставлений представник Міністерства оборони США 9 жовтня в розмові з CNN заявив про контакти з американськими виробниками зброї для прискорення виконання наявних ізраїльських замовлень на військову техніку. Ще кілька днів тому цю потребу вважали не настільки терміновою.

"Ми можемо зробити і те, і інше, і ми це зробимо [профінансуємо дві війни, — ред.]. Ми збираємося зробити все, щоб допомогти нашим союзникам і захистимо наші інтереси", — відповів журналістам глава Пентагону Ллойд Остін на запитання, чи можуть США підтримати Ізраїль і Україну у військовому плані.

Раптовий початок бойових дій у Секторі Гази ставить Ізраїль у центр уваги, зустрічі з цього питання вже називають "найважливішою контактною групою", кажуть американські чиновники.

У 2014 році прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху терміново запитував у США боєприпаси для танків та іншої техніки, його запит одразу ж схвалив експрезидент Барак Обама. Але зараз резервний запас Штатів не такий великий, як раніше. На початку цього року США вивезли сотні тисяч боєприпасів із резервів в Ізраїлі для допомоги Україні, повідомив CNN.

На думку керівника програм безпеки Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", капітана 1 рангу в запасі Павла Лакійчука, наразі невідомо, скільки триватиме гаряча фаза війни Ізраїлю з ХАМАС. Якщо все закінчиться за місяці або тижні, Україна не відчує різниці у військових поставках. При затяжній війні в Ізраїлі та залученні до неї більшої кількості гравців, буде вже важко.

"Захід нарощує кількість боєприпасів, але українська армія відчуває їх нестачу. Якщо будуть бої навколо Ізраїлю, військові потреби у ЦАХАЛ зміняться. Але не думаю, що Штати їх не закриють", — пояснив він.

За оцінками експерта, розміри фронту в Ізраїлі та Газі набагато менші, ніж в Україні.

"Північ Ізраїлю з бойовиками ліванської "Хезболли", район Голанських висот і Сектор Гази — всі території не перевищують за розміром один Лимано-Куп'янський напрямок. Масштаби на Близькому Сході зовсім інші, використання сил різне. Коли американські військові кажуть, що потреби і форми допомоги не перетинаються, вони не далекі від істини", — додав Лакійчук.

Варто підкреслити, що представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі 11 жовтня заявив про вичерпання можливостей для підтримки України та Ізраїлю поточними асигнуваннями.

"Завдяки наявним асигнуванням і наявним повноваженням у нас усе гаразд. Але це не триватиме вічно. Я думаю, що в найближчому майбутньому, просто зараз, ми можемо продовжувати підтримувати — з владою в тих асигнуваннях, які в нас є, — Ізраїль та Україну. Але ви знаєте, у нас безумовно закінчується злітно-посадкова смуга", — зазначив він.

Нагадаємо, в НАТО розраховують на нездатність Росії піти в масштабний наступ до кінця поточного року. На думку західних аналітиків, Москва не в змозі виробляти потрібну кількість боєприпасів і зброї.

Фокус раніше писав про об'єднання пакетів військової допомоги для Ізраїлю та України. Такий крок може підвищити шанси Києва на відновлення фінансової підтримки Штатів.