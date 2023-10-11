У США стурбовані тим, що доведеться одночасно підтримувати Україну та Ізраїль, — CNN

За словами журналістів, зараз Україні та Ізраїлю потрібна різна зброя. Так, Києву для війни проти РФ потрібна велика кількість артилерійських боєприпасів, а ось Єрусалим запросив високоточні ракети і системи ПРО "Залізний купол".

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У Пентагоні стурбовані тим, що США доведеться збільшити виробництво боєприпасів для одночасної підтримки України та Ізраїлю. Про це повідомляє CNN з посиланням на свої джерела в Міноборони США.

За словами журналістів, зараз Україні та Ізраїлю потрібна різна зброя. Так, Києву для війни проти РФ потрібна велика кількість артилерійських боєприпасів, а ось Єрусалим запросив високоточні ракети і системи ПРО "Залізний купол".

Однак, як повідомляється, якщо Ізраїль почне наземну операцію в секторі Газа, то є ризик, що ЦАХАЛу також знадобляться американські 155-мм артилерійські боєприпаси.

Видання пише, що Пентагон уже зв'язався з американськими виробниками зброї, щоб прискорити виконання наявних замовлень від Ізраїлю на військову техніку.

У матеріалі йдеться, що на початку 2023 року США вивезли з Ізраїлю сотні тисяч своїх боєприпасів, щоб потім передати їх Україні. ЗСУ використовують тисячі артилерійських снарядів, щоб відбитися від військового вторгнення російських військ. Йдеться про набагато більші масштаби, які використовував би ЦАХАЛ під час наземної операції в сектор Газа.

Журналісти зазначили, що в Пентагоні також стурбовані ситуацією в Конгресі. Невідомо, чи схвалять американські законодавці фінансування для підтримки Ізраїлю та України.

Як заявило джерело, Штати розширять підтримку Ізраїлю, однак необхідно, щоб Конгрес забезпечив наявність додаткових коштів для реагування на кризи та непередбачувані обставини в міру їх виникнення.

Нагадаємо, що США відправляють у Середземне море другий авіаносець. Остаточне рішення про підхід до узбережжя Ізраїлю Білий дім поки не ухвалив, але судно рухається в тому напрямку, сказав речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі.

Крім того, глава Міноборони США Ллойд Остін заявив, що Вашингтон очолить "коаліцію можливостей" з підготовки українських ВПС. Данія і Нідерланди візьмуть на себе підготовку пілотів для винищувачів F-16, переданих Україні.