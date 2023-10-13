"Це реальність": чи призведуть заклики ХАМАС до джихаду до світового конфлікту (відео)

На думку політолога Євгена Магди, атака ХАМАС на Ізраїль може спричинити "серйозні проблеми" за межами Близького Сходу.

Війна в Ізраїлі може сприяти виникненню глобального конфлікту, однак такий сценарій не обов'язковий. Про це сказав директор Інституту світової політики Євген Магда в ефірі YouTube-каналу Фокус.

На запитання журналіста про те, чи можливе виникнення конфліктів світового масштабу на нинішньому етапі, коли багато економік між собою пов'язані, і чи може цьому сприяти конфлікт на Близькому Сході, експерт відповів ствердно.

"Ми розуміємо, що наявність потужних мусульманської та єврейської діаспор може призвести до серйозних проблем. Це правда, це реальність. Але далеко не кожен конфлікт і не кожен терористичний акт перетворюється на глобальну війну", — сказав Євген Магда.

Експерт оцінив імовірність глобальної війни

Аналітик зазначив, що у протидії тероризму необхідно, щоб усі держави виступали "єдиним фронтом". За його словами, це не означає, що всі країни мають боротися зі зброєю в руках проти терористів.

Як приклад Євген Магда навів Контактну групу з оборони України "Рамштайн", яка налічує понад шість десятків країн. Члени коаліції не беруть прямої участі у війні, проте допомагають Києву протистояти агресії РФ.

"Також і ставлення до тероризму має бути відповідним. Країни можуть підтримувати цю боротьбу, фінансово обмежувати, говорити, що ми ставимо тих чи інших поза законом, надаємо військову допомогу, надаємо розвідувальну інформацію", — вважає експерт.

Нагадаємо, 11 жовтня один із лідерів терористичної організації ХАМАС Халед Машаль виступив із закликом до всіх мусульман світу — "влаштувати євреям справжній погром, у рамках Джихаду".

Колишній надзвичайний і повноважний посол України в Лівані 13 жовтня також заявив, що ХАМАС намагається переконати "Хезболлу" приєднатися до війни проти Ізраїлю, тож існує можливість розширення фронту в цьому регіоні.