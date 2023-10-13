"Підігруємо амбіціям РФ": не потрібно зараз говорити про глобальну війну, — експерт (відео)

За словами Євгена Магди, заяви про наближення світової війни змушують Кремль вірити в те, що він нібито протистоїть один усьому світові, проте з погляду військово-політичного співробітництва це не так.

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що світ із кожним днем стає все ближчим до глобальної війни. Директор Інституту світової політики Євген Магда в коментарі Фокусу висловив свою думку з цього приводу.

За його словами, з одного боку в української розвідки є набагато більше даних про війну в Україні, ніж у простого народу. Відповідно, у представників відомства є можливість проводити більш глибокі аналізи.

Водночас Євген Магда вважає, що давати якісь оцінки і називати протистояння світовою війною можна буде лише після того, як вона завершиться.

"Тобто, на мою думку, в нинішній ситуації, говорячи про світову війну, ми підіграємо амбіціям Росії, тому що вона в такий спосіб нібито показує, що вона здатна ледь не самостійно протидіяти всьому світу. Але давайте подивимося об'єктивно: з точки зору військово-політичного співробітництва з Росією на сьогоднішній момент хто співпрацює? Білорусь? І то, без участі білоруських військ у бойових діях, але вона перетворилася на своєрідний тил для російської агресії. А хто ще?" — вважає Євген Магда.

Також є Іран, який постачає комплектуючі та дрони-камікадзе, продовжує директор Інституту світової політики, однак більших партнерів у Російської Федерації зараз немає. Навіть якщо говорити про Китай, адже стратегічна співпраця відсутня.

Можливо, це проявиться наступного тижня, коли президент РФ Володимир Путін відвідає Китай і проведе переговори з Сі Цзіньпіном, однак у експерта є великі сумніви з цього приводу.

"Тому я все ж таки закликав би наших політиків і військових робити певні висновки в оцінках і не намагатися показати Росію більшою, ніж вона є. На мою думку це буде для нас більше проблемою, ніж успіхом", — підсумував Євген Магда.

Раніше Фокус повідомляв, що Третя світова війна вже почалася, але західний світ не хоче її помічати. Однією з ознак став напад ХАМАС на територію Ізраїлю, що може поширити бойові зіткнення на ширші території.