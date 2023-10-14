"Оборонна промисловість відроджується": експерт про спільне виробництво з Заходом (відео)

За словами економічного фахівця Андрія Новака, попри війну українська оборонка відроджується. Західні компанії зацікавлені у спільному виробництві.

Попри повномасштабну війну та обстріли РФ, українська оборонна промисловість змогла відродитись. Про це в інтервʼю Фокусу сказав голова благодійного фонду "Нова Україна" та економічний фахівець Андрій Новак.

Зараз багато іноземних партнерів домовляються з Україною про спільне виробництво зразків озброєння. Зокрема, Rheinmetall, BAE Systems, Baykar та інші компанії вже працюють над спільними проєктами. Андрій Новак сказав Фокусу, що під час війни оборонний комплекс відновлюється.

"Історично, війна завжди була поштовхом для історичного прориву, скажімо так, змушує піднімати всі резерви, активізувати наукові рішення, щоб як мінімум захистити себе, а максимум — перемогти ворога", — каже Новак.

Зараз Україна демонструє те саме, налагоджене виробництво:

безпілотників з радіусом дії на сотні кілометрів;

морських дронів різного типу.

На думку фахівця, це можна пояснити тим, що Україна має унікальний досвід ведення бойових дій, який навіть не порівняється з американським чи європейським. США беруть участь у конфліктах, але масштаби бойових дій різні.

"Виробники зброї це помітили, помітили, як українська зброя перемагає вихвалену російську зброю різних напрямків: на повітряному, морському та сухопутному. Це викликає запитання, як і чому українська перемагає, а потім роблять висновок, що треба налагоджувати з українськими підприємствами спільне виробництво. Україна очевидно має якісь секрети по багатьох напрямках", — пояснив Фокусу Андрій Новак.

З останнього — США готові разом з Україною виготовляти системи ППО на українській території. Відтак після війни співпраця може бути ще більшою.

Нагадаємо, 20 вересня ЗМІ писали, як українська оборонка бореться з катастрофічною нестачею людей. Бракує конструкторів, інженерів та інших.