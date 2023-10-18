Велика війна все ближче: атака на лікарню Аль-Ахлі змусить Іран атакувати Ізраїль, — аналітики

Атака на лікарню Аль-Ахлі в Секторі Гази, внаслідок якої загинули сотні людей — точка неповернення в ізраїльсько-палестинській війні. Ескалація конфлікту все ближче: бойовики "Хезболли" хочуть рішучих дій, а Іран, що стоїть за ними, закликає негайно зупинити ізраїльську військову машину.

У Секторі Гази вночі з 17 на 18 жовтня атакували лікарню Аль-Ахлі. Палестинські джерела говорять про приблизно 500 загиблих і звинувачують у трагедії Ізраїль. Зі свого боку, військові ЦАХАЛ заявляють, що трагедію влаштувало терористичне угруповання "Ісламський джихад", запустивши ракету.

"За даними спецслужб, що ґрунтуються на кількох доступних джерелах, відповідальність за невдалий пуск ракети, що став причиною удару по лікарні, несе "Ісламський джихад", — заявила ізраїльська армія.

Представник ЦАХАЛ Даніель Хагарі засумнівався в заявленій палестинською стороною кількості жертв від удару по лікарні. За його відомостями, прямого попадання в будівлю не було.

Президент Палестинської автономії Махмуд Аббас назвав атаку по лікарні геноцидом і гуманітарною катастрофою. Саудівська Аравія назвала те, що трапилося, жахливим злочином і звинуватила в цьому Ізраїль, а Катар вважає це небезпечною ескалацією ізраїльсько-палестинського конфлікту.

Представники охорони здоров'я в Секторі Гази повідомили каналу Al Jazeera, що більшість жертв "нападу Ізраїлю на лікарню" — жінки та діти. Кількість загиблих збільшуватиметься, оскільки багато тіл невпізнані.

Після трагедії, світові ЗМІ заповнили фотографії з лікарні. На них видно закривавлені тіла дорослих і дітей, вулиці завалені уламками будівлі. Поруч стоять розбиті автомобілі.

"Хезболла" закликає арабські та ісламські країни вжити негайних заходів після атаки по лікарні в Секторі Гази

Поворотна точка війни. Чи зірве атака по лікарні Аль-Ахлі наземну операцію ЦАХАЛ?

Трагедія в Секторі Гази викликала хвилю антиізраїльських і антизахідних демонстрацій у багатьох арабських країнах, Ірані та Туреччині. У Йорданії були спроби атакувати посольство Ізраїлю, а в Анкарі та Стамбулі відбулися мітинги біля ізраїльських диппредставництв.

У Бейруті демонстранти намагалися штурмувати і підпалити посольство США, на його огорожі вивісили прапори Палестини і ХАМАС. Ліванське угруповання "Хезболла" оголосило "день гніву" після удару по лікарні в Газі.

"Середа [18 жовтня] стане днем безпрецедентного гніву проти ворога і його злочинів... "Хезболла" закликає арабські та ісламські країни вжити негайних заходів, виходити на вулиці і чинити тиск на уряди. Має бути всім ясно, що настав день неповернення", — заявили бойовики.

На думку експерта Національного інституту стратегічних досліджень Олексія Їжака, точка неповернення на Близькому Сході сталася через напад ХАМАС на Ізраїль. ЦАХАЛ зробить усе, щоб знищити бойовиків, які набули популярності серед палестинців.

"Події в лікарні Аль-Ахлі обмежать дії Ізраїлю. Навряд чи цей теракт потрібен перед початком наземної операції, відбувається гуманітарна катастрофа. Авіаудари по Газі триватимуть, але наступна фаза війни може зміститися в бік обміну заручниками", — пояснив він у бесіді з Фокусом.

Удар по лікарні в Секторі Гази: чим відповість Іран?

Окрема реакція надійшла від лідерів Ірану. Президент Ебрахім Раїсі заявив, що "полум'я американо-ізраїльських бомб, скинутих на невинних палестинців, поглине сіоністів". А спікер іранського Меджлісу (парламенту) Мохаммад Багер Галібаф закликав до негайних дій для зупинки ізраїльської військової машини.

"Мовчання вільної людини неприпустимо перед обличчям такого військового злочину. Іран, сумує, як частина ісламської умми", — вказав іранський лідер Раїсі.

Іран займе позицію спостерігача, його основним інструментом у протистоянні, як каже Їжак, будуть сили "Хезболли". Тегеран ризикує отримати потужну відповідь американської авіаносної групи, додав він.

Пентагон відправив авіаносець з ударною групою в Східне Середземномор'я 8 жовтня після спалаху конфлікту між ХАМАС та Ізраїлем. Ісламські бойовики вважають це "участю в агресії" проти палестинців.

Атака на лікарню Аль-Ахлі цілком може стати приводом значної ескалації конфлікту. Теракт зірвав чотиристоронній саміт щодо ситуації в Секторі Гази за участю президента США Джо Байдена, вважає заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данілов.

Саміт мали відвідати також Махмуд Аббас, король Йорданії Абдалла II, президент Єгипту Абдель-Фаттах ас-Сісі.

"Спільних позицій не окреслюються, ситуація дедалі ближча до регіонального конфлікту та відсторонення дружніх до США країн, як-от Йорданія та Єгипет. До кінця межу поки не пройдено", — зазначає аналітик.

У разі військової ескалації першими в атаку підуть сили "Хезболли", а не кадрові військові іранської спецструктури "Корпус вартових ісламської революції", вважає Данілов.

Нагадаємо, за даними газети The New-York Times ЦАХАЛ стежить за користувачами смартфонів у Секторі Гази, щоб виявити їхню точну кількість. Це потрібно для оцінки проведення наземної операції та запобігання жертвам серед мирного населення.

Фокус раніше писав, що глава ізраїльської служби безпеки "Шин Бет" Ронен Бар визнав свою відповідальним за неможливість запобігання нападу бойовиків ХАМАС на Ізраїль.