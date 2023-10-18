"Допоможуть" із демографічним питанням: чому в Раді запропонували не карати чоловіків-ухилянтів

У Верховній Раді вирішили, що якщо каратимуть військовозобов'язаних чоловіків, які залишили країну, це "відріже їм бажання повертатися". Варто задуматися про збереження української нації, каже нардеп Федір Веніславський. Учені-демографи сумніваються, що така ініціатива змусить людей повернутися і підвищувати народжуваність.

Військовозобов'язаних-ухилянтів, які виїхали з України під час війни, карати не варто. Їх краще використовувати для "демографічної політики і збереження української нації", заявив в інтерв'ю ВВС член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, народний депутат Федір Веніславський.

"Коли почалася дискусія, зрозумів, що в такий спосіб ми можемо не тільки стимулювати повернення — ми можемо відрізати бажання взагалі повертатися в Україну. Після війни нам необхідно забезпечувати, скажімо так, демографічну політику, збереження, щонайменше, нашої української нації. Отже, покарання може мати зворотний ефект", — вважає нардеп.

Веніславський підтримав переслідування згідно із законом тих, хто завдяки змові з працівниками ТЦК або військово-лікарськими комісіями придбали фальшиві документи і виїхали. Наразі говорити про точні цифри незаконного перетину кордону дуже складно, такої бази ніхто не веде, додає ВВС із посиланням на коментар Держприкордонслужби.

"Хто залишився, той дур**к, а хто поїхав — молодець"

Українська влада кілька разів погрожувала створити механізм покарання тих, хто виїхав за кордон, але поки жодна ініціатива так і не запрацювала. Питання з ухилянтами і відповідальністю для них навряд чи пов'язане з демографічними проблемами України, вважає заступник директора Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи Олександр Гладун.

"Проблема має вирішуватися згідно з українським законодавством — ось і все. Ми що, під кожного порушника будемо закон ухвалювати і приплітати сюди економічну чи демографічну ситуацію? Людина або порушила закон, або ні. Якщо так, то має відповідати. Виходить так: хто залишився — дур**к, а хто поїхав — молодці, давайте їх звільнимо від відповідальності. А загиблі на фронті, це не впливає на демографію?" — задається питанням учений.

Гладун пропонує перевірити за базами прикордонників факти виїзду з України і далі вже вирішувати, як чинити з тими, хто порушує закон. Заступник голови Інституту демографії сумнівається, що чоловіки, які виїхали з України, повернуться і займуться поліпшенням демографічної ситуації.

Ухилянтам загрожує максимум 8500 гривень штрафу

В Україні зараз не запроваджено кримінальної відповідальності за перетин державного кордону, пояснив Фокусу адвокат у сфері військового права Євген Зурнаджи.

"Є презумпція. Навіть якщо зараз для ухилянтів введуть покарання 10 років в'язниці, на тих, хто втік до моменту його ухвалення, він діяти не буде. Покарання загрожує вже тим, хто тільки збирається тікати. Припустимо, 5 мільйонів чоловіків виїхали. Їм не загрожує кримінальна відповідальність за законодавством", — пояснив юрист.

За незаконний перетин кордону передбачена адміністративна, а не кримінальна відповідальність за статтею 204-1 КУпАП (незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України). Це правопорушення карається штрафом у розмірі від 3400 до 8500 гривень.

Фокус раніше писав, що військкомати зможуть брати дані громадян призовного віку не в Реєстрі військовозобов'язаних, а з інших джерел. До їх числа входить і Єдиний державний демографічний реєстр.

Українських військовозобов'язаних раніше закликали з'явитися в ТЦК для оновлення особистих даних. Українські військові повинні мати у своєму розпорядженні реальні факти і дані про громадян, які можуть воювати.