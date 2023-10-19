"Передчасно": пробаційний нагляд принесе українцям відчуття безкарності, — юрист (відео)

Правозахисник Ростислав Кравець розкритикував запровадження в Україні нового виду покарання. На його думку, це наділить порушників закону надією відбутись "відміткою" та може посприяти корупції.

В Україні вводять новий вид покарання — пробаційний нагляд. Адвокат та голова адвокатського об'єднання "Кравець і Партнери" Ростислав Кравець у коментарі Фокусу 19 жовтня розкритикував цю ідею.

Юрист пояснив, що український уряд, ймовірно, надихнувся досвідом європейських країн. Водночас він зауважив вагоме "але" — там немає війни.

"Там не затримують військових та не тримають їх безальтернативно постійно під вартою, як це зробили народні депутати саме для військових в Україні. Звичайно, тюрми переповнені військовими, які відмовились виповнювати незаконні накази чи не з’явились своєчасно на службу. У нас депутати суворі: для себе зробили бронювання, а для всіх інших — безальтернативне тримання під вартою", — підкреслив Кравець.

Експерт припустив, що з запровадженням пробаційного нагляду в Україні погіршиться криміногенна ситуація. Він пояснив, що порушники закону зможуть перебувати вдома та просто "відмічатися" у спеціальних центрах. Це дасть людям розуміння, що за злочин можна відбутися лише "відміткою" раз на місяць.

Кравець зазначив, що система покарань дійсно потребує покращення, але нині це недоречно. З його слів, на те є дві причини — порушники усвідомлять свою безкарність, і злочинців зможуть використовувати як рабів.

"Це все за собою несе дуже великі корупційні ризики для всієї правоохоронної системи, в тому числі й для судів. Тому я вважаю, що це рішення було прийняте надто передчасно", — заявив правозахисник.

Він підкреслив, що запровадження пробаційного нагляду ніяк не посприяє тому, щоб громадяни дотримувались законів.

Коментар Ростислава Кравця (про пробаційний нагляд — з 8:28)

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав закон про запровадження пробаційного нагляду в Україні. Таке покарання зможуть призначати за несплату аліментів, домашнє насильство, примус до вступу в статевий зв'язок тощо.

Голова комітету ВР з питань правоохоронної діяльності Сергій Іонушас у коментарі Фокусу пояснив, що пробаційний нагляд зможуть призначати на строк від одного до п’яти років. Закон набуде чинності через пів року після його публікації.