Фронт, в'язниця або смерть: навіщо "Слуга народу" провела скандальне опитування

Серія неанонімних опитувань від нардепа Мар'яни Безуглої показала несприйняття українців до парламентаріїв: більшість за те, щоб скоріше відправити їх на фронт або до в'язниць. Політологи розглядають це як відволікання уваги суспільства від маси інших проблем, і як явну підготовку до передвиборчої кампанії.

Народний депутат від "Слуги народу", заступник голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Мар'яна Безугла вирішила запустити серію опитувань. Політикиня цікавилася, чи бажають українці смерті депутатам.

Ствердно відповіли 66% учасників, 34% — проти. У коментарях під опитуванням можна побачити різні відгуки, зокрема й неприємні. Багато хто натякав на психічне здоров'я авторки дослідження і критикував її за безглузді ініціативи під час повномасштабної війни.

Решта два запитання, також стосувалися "справедливого" майбутнього для нардепів. Безугла цікавилася, куди краще їх відправити — на фронт чи до в'язниць. Перший варіант підтримали 80%, а другий — 61% із застереженням, що "є і нормальні".

Безугла назвала мету проведення опитування "соціальним досвідом політичної культури суспільства в умовах війни".

"Ваші відповіді почули ЗМІ, всі народні депутати, співгромадяни, наші партнери і, звичайно, ворог. Це спільна відповідальність, яку цивілізацію ми будуємо і чи ділимо себе на панів і кріпаків, чи розуміємо роль інституцій, скільки маємо агресії і до кого", — заявила вона.

Все ближче до жовтневої революції?

У спілкуванні з Фокусом Мар'яна Безугла додатково роз'яснила мотиви своїх дій. Виходячи з результатів опитування, більшість українців не до кінця розуміє роль парламенту у воєнний час.

"Багато хто вважає, що треба відправити депутатів на фронт. І далі що? Країна буде нормально функціонувати? Вони винесли нардепам вирок — посадити у в'язницю, хоча був пункт "я не суддя, щоб робити такі висновки". Тут з'являється інша проблема — люди не довіряють судовій гілці влади", — пояснила депутат.

Ця тенденція, на думку політика, призвела на початку 20-го століття до повстання більшовиків і подій Жовтневої революції 1917 року.

"Повне нівелювання суддів, парламентаризму та інституційної влади. Збирали трійки і швидко розстрілювали людей. Цікаво, у чому ж полягає настільки некоректне ставлення представників влади до народу, щоб бажати депутатам смерті? Парламент — це дзеркало політичної культури суспільства", — продовжила заступник голови оборонного комітету Ради.

У країнах зі зрілою демократією проводиться постійна робота з парламентом. Результати соціального експерименту будуть використовуватися для розвитку прямої демократії в Україні, зазначила Безугла.

"Питання не в тому, кого вибрати, а як далі контролювати роботу депутатів. Просто вибрати і чекати, що це будуть "ангели", які вирішать їхні проблеми, неправильно", — підсумувала вона.

Вибори в Раду: Банкова могла поставити хрест на проекті "Слуга народу"

Ці соцопитування можуть свідчити якщо не про активну, то про явну підготовку до майбутньої передвиборчої кампанії, вважає директор політико-правових програм Українського центру суспільного розвитку, політолог Ігор Рейтерович.

"Не секрет, що це питання давно обговорюють і з часом говоритимуть дедалі більше і більше. Через такі нерепрезентативні, але публічні опитування можна зібрати інформацію і використати для отримання політичних дивідендів", — роз'яснив аналітик.

Другий момент — це відволікання уваги суспільства від інших нагальних проблем і акцентування на Верховній Раді.

"Якщо подивитися на результати, люди, м'яко кажучи, не задоволені роботою депутатів. Плюсів Рада явно не отримує. Варто розуміти, що не всі нинішні нардепи зі "Слуги народу" в майбутньому стануть асоціювати себе з цією партією. Підуть на вибори під новою назвою. Сумнівів немає, що в Офісі президента поставили хрест на проєкті "Слуга народу", — підсумував Рейтерович.

Нагадаємо, за даними недавнього опитування "Левада-центру", проведеного в серпні, більшість росіян думають, що живуть у "великій" країні.

Результати опитування консалтингової компанії GlobeScan показали, що близько 70% респондентів у 30 країнах згодні з військовою підтримкою України.