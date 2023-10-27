"Їх уже нічого не врятує": РФ знадобляться роки, щоб змінитися після смерті Путіна, — Данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що смерть президента РФ Володимира Путіна, хоч би коли вона підтвердилася, не змінить сучасну Росію. Її жителів із дитинства вчать ненавидіти інших людей, і знадобляться роки, щоб відбулася трансформація російського суспільства.

Про те, що президент РФ Володимир Путін важко хворий, пережив зупинку серця, перебуває на межі смерті, часто пишуть у медіа. Офіційно жодна з версій про погіршення стану здоров'я не підтверджувалася. Однак питання, в якому стані перебуває очільник країни-агресора та чи зможе його смерть вплинути на перебіг війни, хвилює мільйони українців. Фокус запитав про це в секретаря РНБО України Олексія Данілова.

Секретар РНБО Олексій Данілов в ексклюзивному інтерв'ю на Youtube-каналі Фокусу

"Треба розуміти, про якого Путіна йдеться. Достеменно відомо про його двійників. Тому треба розуміти, про кого йдеться. Рано чи пізно кожна людина відправляється на той світ. І Путін також. Переважна більшість нашого населення, якщо не сказати 99,9% бажає, щоб це сталося якомога швидше. Щодо його стану здоров'я, ця людина була нездорова на голову, коли ухвалювала рішення нападати на країну, про яку вони розповідали, що ми брати, сестри. Це треба бути божевільним, щоб так вирішувати питання. Тому щодо стану його здоров'я, він ніколи не був здоровим. А питання, коли Господь забере його до себе, це питання часу", — прокоментував Данілов.

За його словами, помилково думати що після смерті Путіна щось кардинально зміниться. Територія, яка є сучасною Росією, просякнута нелюдяністю. Їм із дитинства розповідають, що треба всіх у світі ненавидіти. І якщо все погано всередині країни, обов'язково хтось має відповідати за це.

"Я хочу повернути нас усіх до ситуації 2008 року, коли була атака на Грузію. Тоді ставлення до грузинів було негативним у 80-85 % росіян. Що грузини зробили поганого росіянам, що вони їх так зненавиділи? Що стосується України, вони нас так само ненавидять і вважають, що ми повинні зникнути з карти світу. Ми маємо це зрозуміти. І якщо хтось вважає, що після смерті Путіна щось зміниться, це не так. Потрібні роки, щоб змінилося. Перш за все, вони мають почати любити людей", — каже секретар РНБО.

Данілов додав, що поступово в РФ усе-таки відбудуться зміни. Путін запустив процес краху Росії, коли ухвалив рішення про повномасштабне вторгнення в Україну.

"Історичний процес фрагментації Росії, який запустив Путін 24 лютого 22 року, а насправді ще раніше — у 2008 році, коли напав на Грузію, зараз поступово набиратиме обертів. Як країну їх уже нічого не врятує. Вони сьогодні не країна, з якою рахуються у світі. Багато процесів, які стосуються РФ, відбуваються за посередництва Китаю. Вони втрачають свою суб'єктність, це швидко відбуватиметься й набиратиме обертів", — додав Данілов.

Про війну, майбутнє України та бажання кожного українця — побачити крах російської диктатури — читайте в ексклюзивному інтерв'ю Фокусу з секретарем Ради національної безпеки і оборони України Олексієм Даніловим.

Нагадаємо, Росія виходить із Договору про заборону ядерних випробувань і одразу тестує міжконтинентальні ракети. На думку аналітиків і військових, це потужний сигнал для Заходу. Йдеться про загрозу знищення людської цивілізації, але Вашингтон продовжує м'яко реагувати на дії режиму Володимира Путіна.

Раніше Фокус писав, що попри свій обмежений вплив на Близькому Сході, РФ може виграти від довгострокової війни в Ізраїлі.