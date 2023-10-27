"На фронті легких ситуацій не буває", — Данілов озвучив прогноз про бої під Авдіївкою

Війна це завжди складно і не швидко, каже Фокусу секретар РНБО Олексій Данілов. Тому ті, хто висловлюються про нібито повільний контрнаступ ЗСУ, не мають стосунку до людей, які розуміються на слові війна.

Бої під Авдіївкою — одна з головних тем в інформаційному просторі останнім часом. На цій ділянці фронту тривають найбільш інтенсивні та складні бої, а окупанти зазнають серйозних втрат як техніки, так і особового складу. За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, ситуація складна. Але на фронті по-іншому не буває.

"У нас широка лінія фронту, не тільки під Авдіївкою [ведуться бої]. Ворог має велике бажання знищити нашу країну, і я б не акцентував, що це Авдіївка, чи Мар'їнка, чи інші населені пункти. Наше завдання знищувати ворога, що і роблять наші військові, всі представники нашого сектору безпеки і оборони. Коли хтось каже, що ситуація на фронті легка — на фронті легких ситуацій не буває. На фронті завжди складно, тому що це фронт, і мене дивує, коли деякі диванні експерти починають розповідати про швидкість [контрнаступу] — це сюр, який не має відношення до людей, які розуміються на слові війна. Ще раз підкреслюю — війна це завжди складно і не швидко", — сказав в інтерв'ю Фокусу секретар РНБО Олексій Данілов.

Секретар РНБО Олексій Данілов в ексклюзивному інтерв'ю на Youtube-каналі Фокуса

Втрати російських окупантів у повномасштабній війні проти України, за словами Данілова, вимірюються десятками тисяч. Але для РФ життя солдата нічого не варте, тому вони готові й далі відправляти людей "на забій".

"Для них людське життя — це як муху вбити, для них людина не становить жодної цінності, тому вони відправляють їх на забій. Коли була ситуація, пов'язана з Бахмутом, кількість росіян, які там загинули, рахувалася десятками тисяч. РФ відправляла представників нацменшин, які не мають до росіян стосунку, — якутів, бурятів, інші народності, — здійснивши геноцид, який завжди був [звичайною справою] для Росії, щодо інших народів. І вони це продовжують робити. Ви не побачите представників Москви, Петербурга — це дуже небезпечно і може хитати ситуацію", — додав секретар РНБО.

Також він зазначив, що РФ може спробувати після виборів президента у 2024 році, оголосити нову хвилю мобілізації, але їм це вже не допоможе.

"Ті, кого вони збирали зі своєї території — величезна частина утилізована. Якщо ще будуть збирати, нам вистачить сил і допомоги партнерів, щоб продовжити процес. Ми його виконуємо бездоганно з 24 лютого. Ми всьому світу довели, що армія РФ, яка була нібито непереможна, яку неможливо було зупинити, насправді не є такою. Головне, не лякатися і робити свою справу, кожен на своєму місці", — зазначив Данілов.

Про війну, майбутнє України та бажання кожного українця — побачити крах російської диктатури, читайте в ексклюзивному інтерв'ю Фокуса з секретарем Ради національної безпеки і оборони України Олексієм Даніловим.

Нагадаємо, Угорщина продовжує блокувати допомогу Євросоюзу Україні, а в Брюсселі на дії Будапешта реагують спокійно.

Також Фокус розповідав, навіщо ядерні держави нарощують озброєння і чим це загрожує світу.