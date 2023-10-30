США та Україна створюють "гібридні" засоби ППО : які цілі знищать поліпшені ЗРК "Бук"

Наступ морозів змушує Київ думати, як посилити засоби ППО, щоб захистити енергооб'єкти. Разом з американськими інженерами вдалося знайти вихід: переобладнати радянські установки "Бук", які простоюють на арсеналах, для пусків ракет RIM-7 Sea Sparrow і AIM-9. Фокус розбирався, наскільки ефективною буде обрана тактика.

Українські та американські військові створюють систему "гібридного ППО". Мета програми FrankenSAM — об'єднати західні ракети класу "земля-повітря" з пусковими установками або радарами виробництва СРСР, які є на озброєнні ЗСУ, пише газета The New York Times (NYT).

Програму FrankenSAM запустили наприкінці 2022 року. Українські військові просили західних союзників допомогти знайти ракети для 60 установок "Бук", що простоюють на арсеналах. Розуміючи, що Заходу буде складно знайти вироблені в Росії боєприпаси для цих систем, Київ запропонував переобладнати пускові установки для використання ракет калібру НАТО.

Автори статті акцентують увагу на розпачі української влади через настання зими і спроб посилити засоби протиповітряної оборони, щоб захистити енергооб'єкти від ударів Росії.

"Насправді вони настільки зневірилися, що готові експериментувати з системами озброєнь. Зараз плани вивчає Пентагон", — зауважили журналісти.

Останні кілька місяців на військових базах у Сполучених Штатах випробовували поєднання радянських ЗРК "Бук" з американськими ракетами RIM-7 Sea Sparrow, а також радянські радари з ракетами Sidewinder. Після тестів їх доправлять в Україну цієї осені, повідомили знайомі із ситуацією чиновники.

Третій варіант — це ракетний комплекс Hawk, який застосували на полі бою минулого тижня.

Ракети RIM-7 Sea Sparrow і AIM-9. Чим стрілятимуть радянські "Буки"?

Перші кілька відремонтованих "Буків" і ракет надійшли в Україну зовсім недавно. Менші габарити RIM-7 Sea Sparrow порівняно з радянською ракетою 9М38 можуть дозволити збільшити кількість ракет на пусковій установці, зазначають аналітики порталу Defence Express.

За оцінкою військового експерта, директора з розвитку консалтингової компанії Defense Express Валерія Рябих, програма FrankenSAM вдало підійде для захисту неба в умовах нестачі боєприпасів до установок ППО.

"У наших партнерів доволі багато ракет RIM-7 Sea Sparrow і AIM-9 на складах. Частково вони вже адаптовані для радянських систем і озброєння країн Центральної Європи. Таке об'єднання дає можливість розширити спектр ураження російських повітряних цілей. Приміром, американські та канадські AIM-9 коштують від 15 тисяч доларів, їх виробили понад 200 тисяч одиниць. Прекрасний варіант для комбінування з радянськими ЗРК з точки зору бойової ефективності", — сказав він Фокусу.

Ракети AIM-9, розроблені в 1950-х роках, використовуються винищувачами F-16 і F-18. Вони підійдуть і для знищення іранських дронів Shahed, але "балістику" вони можуть не подужати, пояснює експерт.

"П'ять "Буків" за місяць": скільки часу піде на FrankenSAM

Швидкість модернізації ЗРК "Бук" не така швидка, як хотілося. Україна була готова відправити в США 17 установок, але американські інженери здали тільки п'ять за місяць, зазначає NYT.

"Можливо, до осені наступного року всі системи ППО можуть бути перероблені та підготовлені до використання в полях. Але в процесі роботи можуть бути зміни через виробничі особливості", — зауважив Валентин Рябих.

Суть програми FrankenSAM гранично проста — забезпечити навантаження для ЗРК "Бук", оскільки радянські боєприпаси в умовах війни швидко закінчуються, а знайти нові практично нереально. США і Україна знайшли вихід, щоб системи не простоювали, каже Фокусу заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь.

"Ідея починає реалізовуватися на практиці. Щодо термінів завершення і кількості систем — це закриті дані. Успіх програми в тому, що ЗРК "Бук" продовжать збивати ворожі цілі. Західні та радянські арсенали об'єднуються і захищатимуть Україну від російських ракет", — констатував він.

Заступник помічника міністра оборони США з питань Росії, України та Євразії Лора Купер у коментарі NYT сказала, що завдяки FrankenSAM заповняться "критичні прогалини в протиповітряній обороні України, що є найважливішим завданням".

Американські військові чиновники та інженери кажуть NYT про випробування найпотужнішої системи FrankenSAM: ракет і пускової станції Patriot, яка працюватиме в парі з українськими радіолокаційними системами.

Представник Пентагону заявив, що під час випробувань цього місяця на ракетному полігоні Вайт-Сендс у Нью-Мексико система успішно вразила дрон. За словами одного з чиновників, цю систему планують відправити в Україну цієї зими разом із ракетами та іншими частинами Patriot.

Нагадаємо, Повітряні сили ЗСУ 29 жовтня заявляли про готовність сил ППО до ймовірних атак російської армії взимку. Ймовірно, у РФ поки взяли паузу для накопичення ракет.

Фокус раніше писав про новий пакет допомоги для ЗСУ від Німеччини. Берлін передав систем ППО, надводні дрони, БПЛА Vector і боєприпаси.