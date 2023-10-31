"Це досить важкі умови": військовий експерт про атаки росіян біля Авдіївки (відео)

За словами генерал-лейтенанта Ігоря Романенка, біля Авдіївки є просування ЗС РФ тактичного рівня, якого вони досягають, нехтуючи великими втратами в живій силі та техніці.

У боях під Авдіївкою російська армія кидає в бій усі доступні резерви, не рахуючись із втратами особового складу, озброєння і техніки. І в цьому велика проблема. Про ситуацію на фронті розповів професор, доктор технічних наук, кандидат військових наук, заступник начальника Генерального Штабу ЗСУ з 2006 по 2010 рік, засновник благодійного фонду "Закриємо небо України" генерал-лейтенант Ігор Романенко в ефірі YouTube-каналу Фокус.

За словами генерал-лейтенанта, росіяни хоч і повільно, але все ж просуваються вперед під Авдіївкою.

Звільнення півдня. Атаки окупантів біля Авдіївки. Артилерійська потужність РФ

"Росія — це ресурсна держава, і вони не рахуються зі знищенням живої сили, озброєння і техніки. І в цьому велика проблема. Тобто просування повільне, просування тактичного рівня, але воно відбувається. Якщо подивитися на карту навколо Авдіївки, то вони докладають усіх зусиль для того, щоб ці кліщі об'єднати й у такий спосіб провести, військовою мовою, оперативне охоплення, або, як кажуть у народі, домогтися "котла". Для цього на півночі особливо, з боку Красногорівки, вони прокинулися вперед, перерізали залізницю, а це шлях нашого логістичного постачання, і захопили терикон, незважаючи на втрати, які там відбуваються в озброєнні, техніці та живій силі", — розповів Романенко.

Карта бойових дій під Авдіївкою 31 жовтня 2023 року Фото: DeepStateMAP

На думку експерта, росіяни змогли домогтися цього, тому що сконцентрували свої сили і перекидають під Авдіївку з інших місць усі доступні резерви.

Генерал-лейтенант також розповів, що ЗС РФ намагаються просуватися і на південному фланзі навколо Авдіївки, бої точаться під Первомайським, Опитним і Водяним.

"Там не настільки успішно, але тактичного рівня просування теж має місце", — зазначив Романенко.

За словами експерта, на південному фланзі окупанти також хочуть перерізати логістичну дорогу для нашого постачання українських захисників.

"Тому залишається тільки дорога посередині. Але вона всього одна і перебуває під постійним обстрілом артилерії, тому що відстані невеликі. У тому числі ворог використовує і міномети. Це досить важкі умови", — резюмував Ігор Романенко.

Нагадаємо, ЗСУ в Авдіївці говорять про найскладніші бої з початку війни. За словами військовослужбовця з позивним Кондор, у росіян були деякі успіхи при величезних втратах. Захопили деяку територію, але втратили можливості для наступу.

Раніше Фокус писав, як відхід ЗСУ з Авдіївки може вплинути на Східний фронт. Російські окупанти намагаються наступати на Авдіївському напрямку. Майор запасу НГУ Олексій Гетьман пояснив, навіщо це ЗС РФ і що буде в разі відходу Сил оборони.