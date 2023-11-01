Винищувачі РФ поза зоною ППО. Чому на ЗСУ летять понад тисячу КАБ на місяць, як захиститися від бомб

Ворожі винищувачі не потрапляють у зону видимості українських ППО і скидають на позиції ЗСУ авіабомби вагою до півтори тонни. Фокус з'ясував, як краще боротися з важкими повітряними загрозами.

Російські війська активно застосовують в Україні кориговані авіабомби (КАБ). Особливо від них страждають південь і східна частина фронту. Жовтень став найбільш "ударним" місяцем — по Україні запустили близько 1,2 тисячі КАБ.

Загрози керованими бомбами зберігаються по всій лінії фронту. За словами спікера командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, бомби можуть прилетіти до Чернігова, Сум, Харкова, Херсона та Запоріжжя.

ЗСУ відповідають окупантам американськими високоточними планувальними бомбами JDAM-ER, більш технологічними аналогами КАБ. Їх встановлюють на винищувачі Су-27 і завдяки висувним крилам снаряди б'ють по цілях на відстані понад 70 кілометрів.

Однак по повітряних об'єктах JDAM-ER не застосовують. За словами директора інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергія Згурця Захід недостатньо забезпечив ЗСУ такими снарядами.

"У ЗС РФ дійсно багато керованих бомб. Їх скидають на відстані 20-30 кілометрів від лінії зіткнення. Загарбники ставлять універсальний модуль планування і корекції на звичайні фугасні авіабомби", — пояснив фахівець.

Далекобійні ППО чи винищувачі F-16: як боротися із загрозами КАБ

Переважно ЗС РФ використовують КАБ-500-М62 вагою 500 кг, набагато рідше — менш потужні ФАБ-250. Іноді фіксуються невдалі спроби пусків КАБ 1500, адже модулі їхнього управління з перебоями, каже Фокусу координатор групи "Інформаційний спротив", військовий експерт Олександр Коваленко.

ЗСУ складно протидіяти ударам російськими КАБ через відсутність потрібних засобів ППО. Тактична авіація Росії вздовж лінії фронту виконує завдання, заважаючи проводити українським Силам оборони бойові операції, додає експерт.

При постійних бомбардуваннях вкрай непросто йти в наступ і оборонятися. Під час битви за Бахмут українські захисники тримали зручні позиції за рахунок багатоповерхової забудови, але ЗС РФ стали її зрівнювати з землею за допомогою КАБ. Аналогічно росіяни діють зараз в Авдіївці.

"КАБ по суті не збиваються. Теоретично можна експериментувати із зенітно-гарматними комплексами ППО — німецькими САУ Gepard або британськими Terrahawk Palladin", — коментує експерт.

Засоби ППО ставлять із буфером безпеки понад 10 кілометрів від лінії зіткнення. Протиповітряна оборона прикриває передню лінію максимум на 5-10 кілометрів, тому росавіація безкарно завдає ударів авіабомбами.

"Тут потрібні або засоби ППО дальнього ураження понад 100 км, або авіація F-16 c ракетами RIM-120 AMRAAM класу "повітря-повітря", — підсумував Коваленко.

Літаки ЗС РФ намагаються обходити зенітно-ракетні комплекси ППО "Бук", які можуть боротися з КАБ і винищувачами на окремих траєкторіях, додає експерт Сергій Згурець.

"Працювати "Буками" по КАБ дуже складно, гарантовано їх точно не зіб'єш. А задіяти нашу авіацію по носіях авіабомб у бойових умовах — дуже ризиковане заняття", — пояснив фахівець.

Запуски КАБ: що кажуть у Повітряних силах ЗСУ?

Ворожі літаки Су-34 і Су-35 скидають КАБ, минаючи зону ураження українських ППО. Командування ЗСУ зазначає, що російські літаки висуваються на бойові позиції, завдають ударів і потім ховаються в тилу.

"Літаки нічим діставати. Бомби можна намагатися збивати, але для цього потрібно дуже багато засобів. Щодня противник застосовує 10-12 таких бомб", — говорив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Вирішити завдання з носіями КАБ можна збільшенням авіапарку української армії і застосуванням ракет класу "повітря — повітря". Польща і Словаччина для цих цілей передає Україні МіГ-29. Протистояти винищувачам можна наземними системами Patriot і SAMP-T, підсумував він.

Нагадаємо, за даними американського Інституту вивчення війни, російські війська почали застосовувати нові "розумні" баражувальні бомби. Дальність їхнього ураження може доходити до 200 кілометрів.

Повітряні сили ЗСУ наприкінці жовтня заявляли, що сучасні винищувачі F-16 дозволять українським бійцям протидіяти російській авіації на різних ділянках фронту.