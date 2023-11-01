"В повній залежності": чому Лукашенко досі не ввів війська в Україну (відео)

Дипломат Роман Безсмертний переконаний, що армію Білорусі контролює Москва. Однак, з його слів, використати ці сили проти України немає можливості з двох причин.

Лідер Білорусі Олександр Лукашенко не контролює силові структури в країні та є маріонеткою Кремля. Про це у коментарі Фокусу 1 листопада розповів український політик та дипломат, Роман Безсмертний.

"Що контролює Лукашенко? Територіальну оборону, яка, як не дивно, у Білорусі створена. Вона не така серйозна, але він її контролює. Він не контролює ні Міністерство оборони, ні Генштаб. Він контролює Слідчий комітет, але не КДБ та розвідку", — зазначив експерт.

Зі слів політика, говорити про вплив Лукашенка на ухвалення рішень щодо білоруських військ — це "обманювати себе". Армію Білорусі повністю контролює Росія.

"Лукашенко в повній залежності. Він є маріонеткою кремлівського фюрера" , — підкреслив Безсмертний.

Він пояснив, що Москва контролює більшість силових структур у Білорусі. Винятком є лише "окремі фрагменти".

Чому Білорусь досі не взяла участь у війні?

Експерт нагадав, що у Білорусі вже двічі відправляли у відставку керівництво, яке відповідало за мобілізацію населення. З його слів, метою було зібрати кадри для приватних армій та збільшити їхню кількість.

"Для нинішніх умов білоруське військо — це те, що називаються гарматним м’ясом. Воно не здатне здійснювати операції з актуальними вимогами. Особливо, те, що стосується театру військових дій в Україні", — пояснив Безсмертний,

Він наголосив, що це і не дає можливість кинути білоруські сили у бої. Окрім того, на ситуацію впливають і настрої всередині країни. Політик завірив, що більшість білорусів — проти бойових дій в Україні. Водночас він закликав не забувати, що частина населення все ж підтримує дії Путіна.

Коментар Романа Безсмертного (про Лукашенка — з 17:38)

Нагадаємо, 30 жовтня Олександр Лукашенко закликав Україну та Росію до переговорів "про землю та про мир". З його слів, на фронті склалась тупикова ситуація, і "ніхто не може нічого зробити".

Раніше лідер Білорусі заявляв, що постачання ракет ATACMS в Україну здійснює ескалацію у війні. Він зазначив, що РФ ніколи з цим не змириться.