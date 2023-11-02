Фінансове становище українців у 2024 році може стати кращим: експерт назвав причини (відео)

За словами ексчлена Ради НБУ Віталія Шапрана, малому бізнесу, який потребує фінансування, наступного року необхідно звернути увагу на пільгові програми.

Через війну в Україні труднощі з економікою, проте наступного року ситуація може трохи покращитися. На цю тему висловився ексчлен Ради Національного банку України (НБУ) Віталій Шапран в інтерв'ю Фокусу.

За його словами, фінансове становище українців уже 2024 року може стати кращим. Пов'язано це зі зниженням облікової ставки та пільговими програмами. Якась частина поліпшень дійде і до народу, але це не буде як у США, коли Центральний банк тільки зібрався знизити ставку, а ринок уже відреагував.

"Потрібно придивлятися до різних пільгових програм фінансування, для малого бізнесу їх зараз дуже багато", — заявив Віталій Шапран.

Це підійде для тих підприємців, які зараз намагаються знайти додаткове фінансування для свого бізнесу. Ексчлен Ради НБУ зазначив, що пільгові програми чудово підійдуть для таких випадків, зокрема й державні, які будуть далі працювати.

До слова, окремо в інтерв'ю Фокусу Віталій Шапран розповів про те, чи може Захід списати частину зовнішнього, який під час війни лише продовжує збільшуватися.

Ексчлен Ради НБУ заявив, що такі випадки вже були в історії і нещодавно Захід списав борги найбідніших країн світу. Це цілком прийнятна практика, але, Україні потрібно не це.

"Я б хотів розставити акцент на іншому. Нам не потрібно просити наших партнерів списувати державний борг. Нам потрібно, щоб нам повернули те, що вкрали росіяни. У принципі, за рахунок тих активів, які заморожені у США, Європейського союзу, Великої Британії, Японії, Швейцарії, там більш ніж достатньо", — заявив Віталій Шапран.

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Нагадаємо, 2 листопада експерт розповів, що буде з доларом до кінця року. За словами ексчлена Ради НБУ Віталія Шапрана, Україна має великий державний борг, який в умовах війни продовжує зростати. Відповідно, не можна допускати девальвації гривні, адже це призведе до глобальних наслідків.