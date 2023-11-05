"Мобілізують кожного п'ятого": чому служити в ЗСУ будуть не всі

"Служити або воювати будуть усі — це аксіома", — вважає секретар РНБО Олексій Данілов. Військові експерти не згодні. За словами екскомандира роти в батальйоні "Айдар" Євгена Дикого, на службу призвуть ще від 500 тисяч до мільйона осіб. А значить мобілізація торкнеться кожного п'ятого або десятого українця.

Секретар РНБО Олексій Данілов упевнений, що рано чи пізно служити доведеться всім, оскільки поруч з Україною завжди буде "божевільний сусід", від якого потрібно захищатися.

"Це аксіома, і не треба цьому дивуватися. Ми перебуваємо в доволі складному світі, коли маємо захищати свою країну, маючи божевільного сусіда. Навіть коли відбудеться фрагментація Росії, ми маємо бути готові. А фрагментація Росії відбудеться обов'язково за нашого життя", — сказав Данілов в інтерв'ю Liga.net.

Військові часто наголошують, що служба торкнеться багатьох, наполягаючи на тому, що українці мають охочіше вступати до лав ЗСУ. Однак, за словами Євгена Дикого, ветерана АТО, колишнього командира роти в батальйоні "Айдар" (2014), слова "служити або воювати будуть усі" — не зовсім справедливі, якщо подивитися на цифри.

"У нас у країні приблизно 32 млн осіб, якщо відняти тих, хто виїхав. З них, припустімо, 15 млн — чоловіки і мінімум кожен третій — призовного віку, з нормальним здоров'ям. Тобто, мінімум 5 млн, якщо дуже приблизно оцінити. З них потрібно призвати приблизно одну п'яту частину людей. Це або кожен десятий, або — кожен п'ятий. Тому суто арифметично "воювати або служити будуть усі" — не відповідає дійсності", — зазначає Дикий у бесіді з Фокусом.

Експерт додає, що для ефективної боротьби з ворогом і захисту своїх територій, Україні потрібно мобілізувати ще від 500 тисяч до одного мільйона осіб. Однак це не означає, що всіх військовозобов'язаних відправлять на фронт. На одного бійця на передовій, за словами Дикого, припадає кілька військовослужбовців у тилу. Тому люди, яких мобілізують, виконують різні завдання на різних ділянках фронту й тилу.

"У нас уже служить мільйон осіб: 800 тисяч у ЗСУ, 200 тисяч — Нацгвардія, інші структури. Служать, а не воюють, тому що ми говоримо і про частини на фронті, на кордоні, в тилу. Це не означає, що мільйон людей на передку. За нормами американської армії, на одного бійця, який виконує місію, припадає 11 військовослужбовців у тилу. Ми не можемо дозволити собі таке співвідношення. Але одного бійця на "нулі" мають забезпечувати хоча б кілька військовослужбовців — так працює велика армійська машина. І ще питання, чи здатні ми технічно стільки одночасно призвати, бо це непростий процес", — каже військовий.

Полковник запасу Олег Жданов додає, що словами "воювати або служити будуть усі" представники влади трактують норму закону, маючи на увазі, що у воєнний час військовозобов'язані українці підлягають мобілізації. Експерт зазначає, що їх кількість залежить від потреб і можливостей держави. Крім того, не варто забувати, що є категорії військовозобов'язаних, які мають право на бронь від мобілізації, не можуть проходити службу за станом здоров'я або не підлягають призову.

"Думаю, секретар РНБО Олексій Данілов дав зрозуміти, що немає сенсу ухилятися від мобілізації, служити повинні всі. Але чи мобілізують усіх, це питання потреб ЗСУ. Мобілізація залежить від можливостей держави. Сьогодні в Силах оборони України служить близько мільйона осіб. Ще минулого року говорили, що можна мобілізувати ще мільйон. Питання — у що їх одягнути і чим озброїти. Якщо Захід почне давати зброю в тому обсязі, якого ми потребуємо, ми розгорнемо армію і сформуємо додаткові бригади, а це потягне за собою додаткову мобілізацію", — каже Фокусу Жданов.

Раніше Фокус писав про те, як владі потрібно змінити підхід до мобілізації, щоб служба в ЗСУ стала більш привабливою. На думку експертів, не хотіти воювати — це нормально, але з огляду на те, що ворог у разі перемоги не залишить у живих українців, фронт має поповнюватися мотивованими бійцями.

Неодноразово порушувалося питання про ротацію бійців, які служать з першого дня великої війни. Військові експерти вважають, що замінити їх можна було б тими, хто за службовим обов'язком підготовлений краще за більшість військовозобов'язаних, які отримали повістку. Мова про правоохоронців, яких сотні тисяч по всій країні. Фокус з'ясував, чому поліцейських не хочуть масово відправляти на фронт.