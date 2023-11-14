На Путіна чекає крах, Трамп не говоритиме на рівних: F-16 вплинуть на перебіг боїв на півдні (відео)
За словами директора мережі нових геополітичних досліджень Михайла Самуся, російський аналог американських авіабомб JDAM заважає Україні формувати плацдарм для подальшого контрнаступу і в Херсонській, і Запорізькій областях.
Не знайшлося б жодного натовського генерала, який би почав проводити наступальні операції, подібні до тих, які веде ЗСУ, без переваги в повітрі. Про це в ексклюзивному інтерв'ю Фокусу заявив директор мережі нових геополітичних досліджень Михайло Самусь.
"Українські генерали не могли чекати, у нас була дилема: або чекати на появу F-16, або на далекобійні ATACMS і на концентрацію сил ППО, щоб нейтралізувати російську авіацію <…> але якби чекали, думаю, росіяни збудували б на Запорізькому напрямку ще кілька ліній оборони, посадили б туди ще 100 тис. особового складу, і потім було б дуже складно це все зломити", — зазначив Самусь.
Якби ЗСУ чекали ще, на лівобережжі Херсонської області було б те саме, що зараз у Запорізькій. Але зараз на окупованих територіях Херсонської області лінії оборони набагато слабші, якщо порівнювати з підконтрольною РФ частиною Запоріжжя.
Проблема КАБів
За словами аналітика, українському контрнаступу багато чого вдалося, але результат все ж таки не той, на який розраховували, про що говорить головком Валерій Залужний.
"Але здебільшого це через те, що в нас не було переваги в повітрі, а в росіян вона була. Тобто масове використання КАБів, тобто коригованих авіабомб. Це, в принципі, російський аналог американських JDAM — звичайних авіабомб, які доукомплектуються, тобто вони, по суті, можуть літати", — зазначив він, додавши, що перед ударом бомба може пролетіти 50-60 км з управлінням GPS. Іншими словами, це високоточна далекобійна зброя.
"Без авіації, яка б могла збивати російську на відстані 70-80-100 км, росіяни можуть підійти за 50 км від лінії фронту і скинути ці авіабомби, які б'ють по українських шикуваннях, по інфраструктурі, по цивільних об'єктах", — додав експерт.
Ці авіабомби ЗС РФ застосовують і в Херсонській області, де ЗСУ формують плацдарми для подальшого контрнаступу.
Контрнаступ ЗСУ 2024
"Для нас F-16 мають стати геймченджером, тобто змінити, по суті, все. Україна отримує перевагу в повітрі та зможе протистояти російській авіації", — уточнив експерт, зазначивши, що такий розвиток подій дасть змогу реалізувати плани, складені 2023 року, — стосовно Токмацького напряму та лівобережжя Херсонської області.
На 2024 рік командування ЗСУ планує розрізати російський сухопутний коридор із Кримом. А потім провести дві різні операції — перша блокада півострова (з завданням ударів по флоту та іншим військовим об'єктам), а потім має відбутися наземна операція.
Але на Донбасі блокувати російське угруповання не представляється можливим. З огляду на велику протяжність кордону з РФ мають бути поступові операції з просуванням, але це будуть уже не екзистенціальні операції, оскільки вмирати на Донбасі після деокупації Криму для РФ не буде сенсу, зазначив аналітик.
"Можливо, вони будуть там пробувати пояс собі залишити біля кордону. Але для Путіна це буде вже крах, і ніякий Трамп із ним уже не буде розмовляти на рівних. Він бачитиме, що це людина лузер, і з нею немає сенсу ні про що говорити", — резюмував Михайло Самусь.
Нагадаємо, що британський аналітик Шон Белл заявив, що Україна перевернула конвенційну війну з ніг на голову: країна без флоту поступово знищує великий флот іншої країни.
Також повідомлялося, що в Міноборони прагнуть до того, щоб 100% забезпечення ЗСУ було українського виробництва.