На Путіна чекає крах, Трамп не говоритиме на рівних: F-16 вплинуть на перебіг боїв на півдні (відео)

За словами директора мережі нових геополітичних досліджень Михайла Самуся, російський аналог американських авіабомб JDAM заважає Україні формувати плацдарм для подальшого контрнаступу і в Херсонській, і Запорізькій областях.

Не знайшлося б жодного натовського генерала, який би почав проводити наступальні операції, подібні до тих, які веде ЗСУ, без переваги в повітрі. Про це в ексклюзивному інтерв'ю Фокусу заявив директор мережі нових геополітичних досліджень Михайло Самусь.

"Українські генерали не могли чекати, у нас була дилема: або чекати на появу F-16, або на далекобійні ATACMS і на концентрацію сил ППО, щоб нейтралізувати російську авіацію <…> але якби чекали, думаю, росіяни збудували б на Запорізькому напрямку ще кілька ліній оборони, посадили б туди ще 100 тис. особового складу, і потім було б дуже складно це все зломити", — зазначив Самусь.

Якби ЗСУ чекали ще, на лівобережжі Херсонської області було б те саме, що зараз у Запорізькій. Але зараз на окупованих територіях Херсонської області лінії оборони набагато слабші, якщо порівнювати з підконтрольною РФ частиною Запоріжжя.

Проблема КАБів

За словами аналітика, українському контрнаступу багато чого вдалося, але результат все ж таки не той, на який розраховували, про що говорить головком Валерій Залужний.

"Але здебільшого це через те, що в нас не було переваги в повітрі, а в росіян вона була. Тобто масове використання КАБів, тобто коригованих авіабомб. Це, в принципі, російський аналог американських JDAM — звичайних авіабомб, які доукомплектуються, тобто вони, по суті, можуть літати", — зазначив він, додавши, що перед ударом бомба може пролетіти 50-60 км з управлінням GPS. Іншими словами, це високоточна далекобійна зброя.

"Без авіації, яка б могла збивати російську на відстані 70-80-100 км, росіяни можуть підійти за 50 км від лінії фронту і скинути ці авіабомби, які б'ють по українських шикуваннях, по інфраструктурі, по цивільних об'єктах", — додав експерт.

Ці авіабомби ЗС РФ застосовують і в Херсонській області, де ЗСУ формують плацдарми для подальшого контрнаступу.

Контрнаступ ЗСУ 2024

"Для нас F-16 мають стати геймченджером, тобто змінити, по суті, все. Україна отримує перевагу в повітрі та зможе протистояти російській авіації", — уточнив експерт, зазначивши, що такий розвиток подій дасть змогу реалізувати плани, складені 2023 року, — стосовно Токмацького напряму та лівобережжя Херсонської області.

На 2024 рік командування ЗСУ планує розрізати російський сухопутний коридор із Кримом. А потім провести дві різні операції — перша блокада півострова (з завданням ударів по флоту та іншим військовим об'єктам), а потім має відбутися наземна операція.

Але на Донбасі блокувати російське угруповання не представляється можливим. З огляду на велику протяжність кордону з РФ мають бути поступові операції з просуванням, але це будуть уже не екзистенціальні операції, оскільки вмирати на Донбасі після деокупації Криму для РФ не буде сенсу, зазначив аналітик.

Михайло Самусь — про плани ЗСУ на 2024 рік, КАБ-500 і F-16

"Можливо, вони будуть там пробувати пояс собі залишити біля кордону. Але для Путіна це буде вже крах, і ніякий Трамп із ним уже не буде розмовляти на рівних. Він бачитиме, що це людина лузер, і з нею немає сенсу ні про що говорити", — резюмував Михайло Самусь.

Нагадаємо, що британський аналітик Шон Белл заявив, що Україна перевернула конвенційну війну з ніг на голову: країна без флоту поступово знищує великий флот іншої країни.

Також повідомлялося, що в Міноборони прагнуть до того, щоб 100% забезпечення ЗСУ було українського виробництва.