Росія застосовує хлорпікрин. Наскільки небезпечна хімічна зброя і чим відповідатимуть ЗСУ

У 2013 році Росгвардія передавала бойові отруйні речовини поліції і спецпризначенцям "Беркут" для розгону учасників Революції Гідності. Гранати з хлорпікрином не раз помічали на Донбасі, а в період великої війни їхнє застосування кратно зросло. Фокус з'ясував, чи небезпечна ця зброя і де її використовують частіше.

Російські військові могли застосувати хімічну зброю на найважчих ділянках фронту. Аналітики спільноти DeepState помітили щонайменше два випадки на Сватівському та Бахмутському напрямках.

Найімовірніше, ворожі війська використовували хлорпікрин — рідину з різким дратівливим запахом. Уперше російська армія застосувала цю речовину в період Першої світової війни влітку 1916 року під час Брусиловського прориву. Радянська армія перейняла досвід, використавши хімікат в Афганістані проти моджахедів.

Конвенція про хімічну зброю забороняє використання хлорпікрину в бойових діях, але Росія неодноразово порушувала ці заборони в Україні. Запаси бойової речовини у країни-агресора доволі великі і ризики її застосування є завжди, підкреслюють у DeepState.

Ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман нагадує, що під час початкової фази повномасштабної війни росіяни могли застосувати хімзброю під Києвом.

"Наш підрозділ був в одному з міст Київської області в березні 2022 року. Розвідники доповіли про високу ймовірність використання зарину та іприту. Після цього нам терміново привезли загальновійськові захисні комплекти та все необхідне для відбиття хіматак. Військові з мого підрозділу ретельно вивчали, як використовувати обладнання для хімічного захисту", — каже військовий Фокусу.

Крім цього, під Бахмутом українські бійці неодноразово відчували задуху після використання противником гранат "Черемха". Боєприпаси є на озброєнні МВС Росії, у них міститься бойова отруйна речовина хлорацетофенон.

"Випадки в Київській області та під Бахмутом не потребували втручання лікарів. Бажано зібрати докази використання забороненої зброї і передати їх до Міжнародного кримінального суду. Але під час бойових дій експерти фізично не зможуть збирати зразки ґрунтів для аналізу", — сказав експерт.

Чим небезпечні гранати К-51 з хлорпікрином?

Хлорпікрин за високих концентрацій сильно подразнює легені, очі та шкіру. Можливі серйозніші симптоми: блювота, запаморочення, запалення очей і органів дихання, а також конвульсії.

Російські війська з 2014 року застосовували гранати К-51 з хлорпікрином, розроблені в 70-х роках минулого століття, у боях на Донбасі. А в 2013 році Росгвардія передавала ці боєприпаси поліції і спецназу на допомогу для розгону демонстрантів під час подій Революції Гідності, сказав Фокусу полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан.

Росіяни не вважають гранату К-51 з хлорпікрином зброєю масового ураження Фото: mil.in.ua

Граната з хлорпікрином у кілька разів потужніша за стандартну поліцейську гранату зі сльозогінним газом.

"Росіяни не вважають це зброєю масового ураження через її нелетальну дію. Звичайно, противник може вижити після атаки, але здоров'я не відновить. Хлорпікрин серйозно вражає внутрішні органи", — пояснює Світан.

Здебільшого хлорпікрином викурюють піхоту із займаних позицій, але застосовувати його доволі складно через зміну напрямку вітру. Отруйна хмара може накрити тих, хто наступає, і у ЗС РФ були такі випадки неодноразово, зазначає військовий.

Авдіївка — найгарячіша ділянка фронту

За даними аналітиків DeepState, росіяни продовжують йти в атаки на Сватівському та Бахмутському напрямках, але найгарячішою ділянкою фронту залишається Авдіївка. Ворог зробив спробу штурму на захід від Кам'янки. Просування росіян забезпечується виключно завдяки їхній значній перевазі в живій силі, додали фахівці.

Іспанське видання El Pais у репортажі з Авдіївки пише, що райони поблизу міста постійно контролюють російські безпілотники. Українські гармати працюють по найвирішальнішій ділянці бою — залізничних коліях, які з'єднують Авдіївку з районами, підконтрольними Україні.

Росіяни продовжують наступати і прагнуть оточити Авдіївку

"Залізниця розташована на височині, це свого роду стіна проти бронетехніки ЗС РФ. З її допомогою також можна зупинити рух піхоти. Якщо росіяни візьмуть під контроль дорогу, це буде катастрофа", — кажуть журналістам військові ЗСУ.

Німецький таблоїд Bild порівнює ситуацію в Авдіївці з боями за Бахмут. Кремлівська армія продовжує наступати, незважаючи на тисячі смертей тільки за останні п'ять тижнів, пише видання.

"Росія змушує свої війська просуватися далі, незважаючи на мінні поля і вогонь противника. Однак росіяни продовжують наступати і дедалі більше оточувати Авдіївку", — йдеться в матеріалі.

Нагадаємо, ЗС РФ застосовували хімічну зброю проти ЗСУ на Куп'янському напрямку. Противник хоче будь-якими засобами захопити важливу ділянку — залізничну розв'язку Куп'янськ-Вузловий.

Фокус також писав, що українські військові відпрацьовують протидію хімічним атакам росіян. Підрозділи РХБЗ відпрацьовують розвіддіяльність і деактиваційну обробку військової техніки.