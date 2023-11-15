Мобілізація не за місцем реєстрації: що робити, якщо забирають у ТЦК в іншому місті

В Ужгороді водія автобуса, який привіз на змагання групу дітей із Вінниці, посеред ночі забрали до ТЦК. Чоловікові не дали можливості відвезти дітей додому, і після ВЛК відправили до навчальної частини в Рівненську область. Фокус з'ясував, що робити, якщо мобілізують силою.

40-річного водія автобуса Михайла Поліщука, який на вихідних привіз групу дітей із Вінниці на спортивні змагання, посеред ночі забрали з готелю до військкомату, а на ранок — до навчальної частини в Рівненську область. На спроби чоловіка пояснити співробітникам Закарпатського ОТЦК і СП, що він — єдиний, хто може відвезти групу спортсменів додому, відповіли — "діти почекають". Історію розповів журналіст Віталій Павловський.

"Він слізно просив після насильницького проходження комісії видати йому повістку на відправку саме через 3-4 дні, щоб закінчити своє завдання з перевезення дітей. Він говорив, що єдиний водій і відповідає за частину збірної України з тхеквондо. Йому було відмовлено", — повідомив Павловський.

За словами журналіста, співробітники ОТЦК і СП забрали чоловіка просто з готелю близько другої ночі. Разом із водієм були ще кілька військовозобов'язаних. Деякі з них намагалися сперечатися зі співробітниками ТЦК. У відповідь до них застосували "фізичний спосіб перевиховання", а саме — "прикладом у груди".

"Відмовитися підписувати запропоновані папери було неможливо", — додав Павловський.

Після того, як справу взяв під контроль голова Вінницької ОДА Сергій Борзов, перевізник у Вінниці підготував нового водія, який міг би повернути дітей додому тим самим транспортом. Однак і тут виникли труднощі — ключі від автобуса були у військкоматі, а колеги Поліщука після нічного інциденту не хотіли зайвий раз потрапляти в поле зору співробітників Закарпатського ОТЦК. Дітей врятувала дівчина Юліана з Маріуполя, яка проживає в Ужгороді. Вона забрала ключі, після чого діти змогли повернутися до Вінниці з новим водієм.

На історію Михайла Поліщука відгукнулися десятки людей. За словами Павловського, чимало тих, хто зіткнувся з такими ж методами мобілізації з боку воєнкомів.

У Закарпатському ОТЦК і СП повідомили, що у своїй роботі їхні співробітники керуються виключно чинним законодавством.

Завдання ТЦК — вручити бойову повістку

У воєнний час кожен військовозобов'язаний повинен стояти на обліку за місцем реєстрації — це загальне для всіх правило, каже Фокусу військовий юрист Олег Леонтьєв. Якщо людина змінює місце проживання, то протягом семи днів має повідомити про це районний ТЦК і СП і стати на облік у новому місці.

Наприкінці минулого року Кабінет міністрів України ухвалив постанову, згідно з якою повістки можуть видавати співробітники будь-якого ТЦК і СП, незалежно від місця проживання військовозобов'язаного.

"Це дикість, але я не раз стикався з подібними випадками. Нещодавно чоловіка затримали в Червонограді Львівської області та відправили в ТЦК. Він стояв на обліку в Рахові, куди мав з'явитися у 20-х числах і навіть знав, до якої військової частини його направлять. Але коли приїхав у справах до Червонограда, його затримали місцеві співробітники ТЦК і СП, привезли до військкомату і змусили проходити ВЛК. Чоловік намагався пояснити, що вже пройшов комісію у своєму військкоматі, але йому відповіли — не хвилює. Де спіймали — там і з'їли. Питання вдалося вирішити на рівні військкоматів, оскільки у чоловіка був номер телефону його ТЦК", — розповідає Фокусу Леонтьєв.

Щоб уникнути конфліктів зі співробітниками ТЦК, військовозобов'язаним рекомендують мати при собі військово-облікові документи. У тому числі ті, які дають право на відстрочку. А також знати контактні телефони районного ТЦК і СП, де вони стоять на обліку і куди можна зателефонувати за потреби, якщо затримують в іншому регіоні.

"Якщо військовозобов'язаний пройшов ВЛК раніше, він може не погоджуватися робити це повторно. Будь-які маніпуляції зі здоров'ям людини можуть відбуватися тільки за письмовою згодою, якщо це відбувається з ініціативи третьої сторони. Немає згоди — немає ВЛК", — додає Леонтьєв.

За словами адвоката юридичної компанії RIYAKO & PARTNERS Миколи Максимова, за наявності військово-облікових документів зі співробітниками ТЦК і СП найчастіше можна домовитися.

"У багатьох ТЦК така політика: якщо людина є ухилянтом, її не випускатимуть із військкомату, поки вона не погодиться пройти ВЛК. За законом так діяти не можна. Силою змусити пройти комісію — теж не можна", — каже Фокусу Максимов.

За словами адвоката, якщо людина відмовляється проходити комісію, співробітники ТЦК можуть спробувати притягнути її до кримінальної відповідальності за порушення правил військового обліку. Це можна зробити в тому разі, якщо військовозобов'язаний неодноразово ігнорував направлення воєнкомів, а співробітники ТЦК і СП попереджали його про порушення.

"Якщо людину кілька разів попередили, умисна відмова від ВЛК вважається порушенням правил військового обліку. Максимально за це загрожує штраф. На практиці представники ТЦК так не діють, бо їхнє головне завдання — вручити бойову повістку. Для них ідеальний сценарій — якщо військовозобов'язаний одразу пройшов ВЛК і отримав бойову повістку. Була б їхня воля — вони за дві години б усе робили", — міркує Максимов.

Незаконно затримали

Якщо військовозобов'язаного незаконно утримують у ТЦК і СП, людина має право зв'язатися з рідними, а також звернутися за безоплатною правовою допомогою з проханням надати адвоката коштом держави.

"Якщо говорити про процедуру, адвокат має викликати слідчо-оперативну групу, повідомити, що військовозобов'язаного утримують у ТЦК і СП. Далі звернутися до суду на території, де розташований військкомат. Навіть посеред ночі можна викликати охорону, яка чергує цілодобово і попросити зв'язати з начальником канцелярії. Той зобов'язаний викликати чергового слідчого суддю. І далі адвокат має подати скаргу про незаконне утримання людини під вартою", — зазначає експерт.

На жаль, на ділі в невеликих райцентрах у суді немає нічної охорони, а черговий слідчий суддя перебуває за сотні кілометрів, що значно ускладнює захист військовозобов'язаних.

Нерідко представники ТЦК і СП забирають особисті речі військовозобов'язаних, зокрема телефони. За словами Леонтьєва, це незаконно, проте правоохоронці не завжди погоджуються реєструвати подібні випадки.

"Коли рідні військовозобов'язаного звертаються із заявою, що співробітники ТЦК забрали телефон, у відповідь ті — просто сміються", — каже адвокат.

Нагадаємо, раніше адвокат Микола Максимов розповів Фокусу, як правильно реагувати на викрадення людини посеред вулиці. За його словами, спроби перешкоджання військовим можуть обернутися відповідальністю за напад.

Також Фокус писав 10 листопада, що в центрі Львова співробітники ТЦК і СП насильно заштовхували в автобус чоловіка. Місцеві жителі знімали те, що відбувається, на відео.