Скандал у 77-й бригаді ЗСУ: дружина військового звинуватила командирів у корупції, як розслідують справу

Дружина того, хто служив у 77-й окремій аеромобільній бригаді ДШВ, Тетяна Івчук звинуватила командування в корупції, розкраданні гуманітарної допомоги та продажу наркотиків. При цьому виходити на зв'язок зі слідством вона не поспішає і заявляє про погрози. Фокус розбирався, наскільки масштабні зловживання на рівні окремих бригад.

У ЗМІ та соцмережах розгорівся скандал із 77-ю окремою аеромобільною бригадою десантно-штурмових військ (ОАБДШВ) ЗСУ. Дружина військового, який служив у підрозділі і зник безвісти, Тетяна Івчук звинуватила командирів у тотальній корупції.

За її твердженням, солдати платять командирам буквально за все і прейскурант виглядає так:

від 30 до 70 тисяч гривень щомісяця за невихід на бойове завдання;

20 тисяч гривень за десятиденну відпустку;

10 тисяч гривень за евакуацію з поля бою;

750 — 1000 гривень за один ріжок до автомата.

Чоловіка Тетяни Івчук мобілізували в березні 2023 року, а безвісти він зник 11 липня

"Хочеш жити — плати: так кажуть бійцям", — додає Тетяна Івчук.

Дружина військового розповіла, що це не повний список корупційних злочинів. Вона підозрює керівництво бригади у привласненні та розпродажі гуманітарної допомоги.

"Ми знаємо, що туди [на позиції бригади] неодноразово було доставлено велику кількість гуманітарної допомоги. Але військові її не бачили. Або бачили, але в дуже малій кількості. Зрозуміло, що командири продавали все ворогу, а хлопців кидали на "нуль" без нічого", — зазначає вона.

Івчук заявила, що звернулася до СБУ, Держбюро розслідувань і прокуратури з усіма доказами. Після розголосу фактів зловживань вона поскаржилася на погрози на свою адресу.

В інтерв'ю ТСН дружина солдата розповіла, що її чоловіка, Віталія Івчука, мобілізували в березні цього року. Наприкінці квітня він приїхав до 77-ї ОАБДШВ, а зник безвісти 11 липня на першому бойовому завданні. Дружина каже, що командування не знає місцезнаходження її чоловіка, тому вона сама шукає інформацію через побратимів, волонтерів і в групах військовополонених.

Івчук розповіла про торгівлю наркотиками в бригаді

Посилаючись на слова інших військових із 77-ї бригади, Івчук розповіла журналістам і про торгівлю наркотиками.

"Багато хто на них сидить, і гроші на це йдуть. Багато хто боїться говорити те, що знає. І мені страшно говорити про це", — пояснила вона.

77-ту бригаду звинуватили в корупції: як реагують правоохоронці

Представники 77-ї ОАБДШВ відмовилися підтвердити або спростувати " Фокусу " доводи, надані Тетяною Івчук. Військові відповіли, що без дозволу командування коментувати цю подію не можуть. Фокус надіслав офіційний запит до бригади і командування Десантно-штурмових військ ЗСУ з проханням роз'яснити ситуацію.

Речниця ДБР Тетяна Сап'ян у коментарі Фокусу підтвердила реєстрацію кримінальної справи за фактами, розказаними Івчук. Розслідуванням займеться ДБР, зараз тривають слідчі дії та допити, зокрема військових із зазначеної бригади.

"Слідчі роблять усе, щоб зустрітися з жінкою, а вона знаходить приводи і відтягує спілкування з правоохоронцями. Приводи знаходить різні: то хворіє, то не виходить. Івчук зробила гучні заяви, але тепер уникає спілкування зі слідством. Потрібно, щоб вона поділилася своєю доказовою базою і дала свідчення", — пояснює вона.

Сап'ян додала, що вчора, 15 листопада, слідчі все ж таки додзвонилися до Тетяни Івчук і поговорили з нею перший раз. Подробиці першої розмови у ДБР не розповіли.

Чи впливає корупція в армії на війну з РФ

Зловживання на рівні окремих бригад цілком можливі, але вони не мають масового характеру і напевно не стосуються озброєнь. Можливо, варто говорити про розкрадання гуманітарної допомоги, але масштаби порушень точно не вплинуть на перебіг бойових дій, упевнений голова правління організації StateWatch, експерт із корупції Олександр Лємєнов.

"Найнагальніша проблема — це відсутність потрібної зброї, фінансування і нормальної мобілізації. Солдати повинні отримувати нормальну зарплату і забезпечення. Корупція — це питання 4 або 5-го пріоритетів", — сказав він Фокусу.

Інша проблема, на думку юриста, це поява "дірки" в бюджеті-2024 у розмірі 29 мільярдів доларів, якщо партнери відмовляться фінансувати Київ.

"Захід дає нам грошей рівно стільки, щоб ми не програли війну. Корупційні скандали точно не прикрашають наш імідж в очах партнерів. Народу теж усе це не подобається. Подібні виклики можуть негативно позначитися на голосуванні народу під час майбутніх парламентських виборів", — вважає Лємєнов.

Нагадаємо, журналісти нещодавно з'ясували, що Міноборони України витратило два мільярди гривень на три закупівельні контракти. Усі угоди провалили, товари військовим не потрапили, йдеться в розслідуванні hromadske.

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