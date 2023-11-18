Від "на лікування дітям" до "потреб ЗСУ": як шахраї адаптувалися до війни

Шахраї, які до війни збирали гроші нібито на допомогу важкохворим дітям, адаптувалися до нової реальності. Тепер вони збирають на "потреби ЗСУ". Днями поліція почала перевірку діяльності одного з таких фондів. Фокус з'ясував обставини справи і дізнався чому цей вид бізнесу все ще процвітає.

Біля столичної станції метро "Героїв Дніпра" люди у військовій формі, які представляються волонтерами, збирали гроші нібито на допомогу ЗСУ. На них звернув увагу ветеран російсько-української війни, доброволець ЗСУ Олег Симороз.

"Відвідали одну з точок збору готівки шахрайської організації "Врятуй рідну країну", яку очолює Микола Осаула. Нічого хорошого я вам розповісти не можу. Мене як ветерана переповнюють емоції, тому що за ці кілька годин, що ми були на місці, були погрози, глузування над пораненими військовими, тітушки", — розповів Симороз у себе в Facebook.

Молоді люди, які збирають гроші на ЗСУ, не були військовослужбовцями, але при цьому носили форму. Як з'ясувалося, чоловіки працюють за зарплату, яку фонд виплачує їм із зібраних у перехожих грошей.

"Враховуючи, що це готівка, облікувати її неможливо, тому шахраям так подобаються збори готівки. Далі частина грошей на кишеню, ну і на ЗСУ трохи, бо треба ж подяки в хлопців клянчити, бо бізнес має працювати. Схема тупа як двері", — додав ветеран.

Схема стара, причини нові

У розмові з Фокусом Симороз зазначив, що після широкого резонансу Національна поліція почала перевірку за фактом законності діяльності благодійного фонду. Волонтерам, на думку ветерана, у перспективі можуть оголосити підозру не тільки в шахрайстві, а й за погрози на адресу ветерана російсько-української війни.

За даними правоохоронців, 16 листопада поліцейські доставили до територіального управління поліції п'ятьох представників благодійного фонду. Їхню діяльність кваліфікували за статтею 190 Кримінального кодексу України — шахрайство. У межах кримінального провадження перевіряють усіх представників фонду, а також документацію установи.

Псевдофонди, що збирають гроші на потреби притулків, лікування тяжкохворих дітей та інші соціально чутливі теми, працюють в Україні роками. Зазвичай волонтери з прозорими скриньками, на яких наклеєна фотографія тих, кому потрібна допомога, стоять біля входу в метро, магазинів, аптек.

Це найпростіша схема шахрайства, каже Фокусу колишній поліцейський-криміналіст, адвокат Віктор Чевгуз. Найчастіше у таких волонтерів немає документів, що підтверджують діяльність їхніх фондів. А якщо є — то фейкові.

"Нещодавно на Виноградорі [Подільський район Києва] біля ТРЦ Retroville стояв джип із волонтерами. Я під'їхав, попросив показати документи — більше я цього автомобіля не бачив. Проблема в тому, що правоохоронці просто погано працюють. Вони бачать волонтерів, які збирають гроші незрозуміло на що, але не реагують. А повинні попросити пред'явити документи, від імені якої організації збирають гроші, перевірити, куди ці гроші пішли", — каже Чевгуз.

Довести до суду нескладно

2023 року в Україні зафіксували антирекорд за кількістю кримінальних проваджень, порушених за фактом шахрайства. За даними Офісу генпрокурора, за вісім місяців було відкрито 59 605 кримінальних проваджень за статтею 190 КК України. Це більше, ніж за останні два роки. Водночас до суду скерували лише 14% від загальної кількості відкритих проваджень. Для порівняння, у відповідний період 2021 року до суду скерували 30% із 23 847 кримінальних проваджень за фактом шахрайства.

За словами адвоката, довести розслідування справи за фактом шахрайства до суду нескладно. Достатньо двох потерпілих, які підтвердять, що пожертвували гроші "фонду". Після чого правоохоронці перевірять, куди надійшли гроші.

"Я як слідчий із 25-річним стажем гарантую, що такі справи розслідувати нескладно. Правоохоронці просто погано виконують свою роботу", — продовжує Чевгуз.

Колишній поліцейський-криміналіст зазначає, якщо немає заявників, оперативний працівник, який обслуговує територію, коли бачить псевдоволонтерську машину, може попросити людину в цивільному зафіксувати на телефон, чим займається компанія. Далі перехожих, які дали гроші "волонтерам" і потрапили на відео, можна викликати до відділку, показати їм запис, дізнатися деталі.

За статтею 190 Кримінального кодексу України покарання залежить від суми зборів. За шахрайство в особливо великих розмірах або вчинене організованою групою загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до дванадцяти років із конфіскацією майна.

Фокус писав, що наприкінці жовтня на телефони українців надходила провокаційна розсилка, в якій громадянам пропонували за гроші ділитися інформацією про ЗСУ.

Фокус також розповідав, що в листопаді українка склала у фіктивну брокерську компанію майже 5,5 млн гривень.