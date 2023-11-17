"Обстріли будуть": РФ може почати активніше застосовувати вироблені дрони, — експерт

На думку керівника центру військово-правових досліджень Олександра Мусієнка, в РФ триває будівництво заводу з виробництва аналогів іранських БПЛА Shahed, які застосовуватимуть для атак на об'єкти енергетики України.

Найближчої зими Росія зробить ставку на застосування ударних дронів по об'єктах енергетики. Про це в коментарі Фокусу розповів керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

У Росії триває будівництво заводу з виробництва ударних БПЛА за схемою Shahed 136\131. Спершу росіяни проводили великовузлове складання частин, які привозили з Ірану, а тепер вони перейшли до вдосконалення програмного забезпечення для обходу українських систем ППО.

На думку експерта, незабаром Росія може почати активніше застосовувати вироблені дрони.

"Варто очікувати, що обстріли будуть. Вони їх застосовуватимуть, тому що Росія покладає великі надії саме на застосування дронів", — зазначив Мусієнко.

На якій стадії будівництво заводу "шахедів"

За словами Мусієнка, на сьогодні немає інформації, що Росія закінчила будівництво заводу дронів.

"Була інформація про те, що є цехи, які займаються великовузловим складанням, — те, що завозилося з Ірану. Потім вони почали змінювати програмне забезпечення "шахедів" для того, щоб обходити українські засоби ППО та радіоелектронної боротьби", — зазначив експерт.

Мусієнко підкреслив, що ще влітку 2023 року Росія робила вкидання, що завод виробляє по тисячі одиниць дронів за місяць. Однак у реальності таких показників РФ поки що не досягла.

"На сьогодні не видно, щоб вони до кінця року зробили 4000 одиниць, як про це говорили. Немає також інформації про те, що завод закінчений у плані виробництва, хоча декларується, що це може відбутися до кінця року. Немає також інформації про збільшення в рази, про те, що Росія випускає тисячі дронів", — розповів Мусієнко.

Що відомо про завод "шахедів" у Росії

За даними британського інформагентства Reuters, у Татарстані триває будівництво заводу, де створюють дрони-камікадзе за іранською схемою. Ці безпілотники, розроблені в Ірані та виготовлені в Росії, призначені для нападу на українські об'єкти енергетики.

Раніше Олександр Мусієнко розповів про виробництво нових ударних БПЛА у РФ як про роботу "збірної команди". Згідно з контрактом Ірану з Росією, процес виготовлення БПЛА охоплює три етапи: складання в Росії, подальше виробництво елементів там же і подальше незалежне виробництво дронів Росією за нагляду Ірану.

Він зазначив, що російські дрони "Італмас", які виробляють за схемою Shahed 136\131 майже не відрізняються від "оригіналу", але обходяться Росії набагато дешевше і мають мінімум російських деталей.

Раніше повідомлялося, що Росія та Іран створюють флот із 6000 дронів Shahed. Кремль просувається до своєї мети з масового виробництва безпілотників, які він міг би використовувати для атак на українські міста.