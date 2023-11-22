Координація логістики: полковник ЗСУ розповів, чим особливий 17-й "Рамштайн" (відео)

На думку офіцера та військового експерта Петра Черника, пов'язувати допомогу Україні і Ізраїлю є системною помилкою.

Військовий аналітик, полковник Збройних Сил України Петро Черник пояснив, чи є особливою 17-а зустріч контактної групи з надання військової допомоги Україні у форматі "Рамштайн". Про це він розповів в ефірі YouTube-каналу Фокус 22 листопада.

"Це буде звірка годинників стосовно конвеєру забезпечення нас артилерійськими боєприпасами, ракетами для протиповітряної оборони, іншими витратними матеріалами. Справжні зустрічі відбуваються наживо, а не онлайн. Тому це — чергова поточна робота для координації всього логістичного процесу", — підсумував Черник.

Щодо нібито впливу війни в Ізраїлі на поставки до України, полковник зауважив, що 4-денне перемир’я з ХАМАС жодним чином не позначиться на обсягах військової та економічної допомоги Україні.

"На мій погляд, ми тут робимо одну системну помилку, пов’язуючи безпосередньо нашу військово-технічну допомогу і допомогу Ізраїлю", — зазначає військовий експерт.

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Він підкреслив, що це не зовсім коректно, бо Ізраїль на 80% у воєнному сенсі забезпечує себе сам, а 20% — це насамперед ракети до зенітно-ракетних комплексів системи "Залізний купол".

"Ми не маємо "Залізного купола", тож жодним чином не пересікаємося", — додав Черник.

І закцентував увагу на тому, що інколи інформаційні наративи складаються лише на медійних майданчиках і не мають ніякого підтвердження з боку офіційних посадовців. До прикладу він навів цифру у 30% зменшення забезпечення України снарядами, яка наразі гуляє в інформаційному просторі.

"От коли (голова Об'єднаного комітету начальників штабів США, генерал. — Ред.) Чарльз Браун підтвердить, що так, дійсно, ми дещо перерозподілили снаряди між Україною та Ізраїлем, тоді для мене це буде аргументом", — підсумував експерт.

Нагадаємо, глава Пентагону Ллойд Остін 22 листопада розпочав засідання "Рамштайн" зі слів про мир без президента РФ Володимира Путіна. За його словами, західні країни не бажають жити у світі, де такі, як Путін, можуть безкарно вдиратися до своїх сусідів.