Польща та Україна вступили в торговельну війну: хто відшкодує втрати та відповість за смерть українських водіїв

Перевізники з Польщі відновлюють "справедливість", витісняючи конкурентів з України. Їхній різкий підхід призвів до того, що в чергах на кордоні вже померло двоє людей. Опитані Фокусом експерти назвали ситуацію з блокуванням вантажівок "ударом ножа в спину Україні", адже в Європі всі знають ступінь важливості сухопутного коридору в умовах війни з РФ.

Польські перевізники майже повністю перекрили кордон з Україною для проїзду фур під приводом "захисту" європейського ринку автоперевезень. Спочатку було заблоковано три пункти пропуску: "Краковець — Корчова", "Рава-Руська — Гребенне" і "Ягодин — Дорогуськ", а 23 листопада до них додався і "Медика-Шегині".

У черзі на в'їзд в Україну з Польщі на чотирьох пунктах сукупно чекають до 3 400 вантажівок. Ба більше, Держмитниця попередила про можливе блокування п'ятого КПП "Нижанковичі" — "Мальховіце". Електронна черга з вантажних автомобілів на виїзд з України там зросла з 1300 до 2000 автомобілів.

Настільки різка поведінка польських перевізників призвела до трагедій: через перекриття доріг померло два українських водії. Перший чоловік помер перед пунктом пропуску "Дорогуськ — Ягодин" 11 листопада: 54-річний водій приїхав на паркування і залишився у вантажівці чекати своєї черги на перетин кордону. А вночі 23 листопада біля пункту пропуску "Корчова — Краковець" помер другий водій.

"Найімовірніше, причина [смерті] — фізіологія. Але так чи інакше, стрес, який вони отримують через цей страйк, через те, що вимушені жити в кабінах і незрозуміло, коли зможуть потрапити в Україну, додає негативу і спричиняє певні ситуації", — описував ситуацію віцепрезидент Асоціації міжнародних автоперевізників Володимир Балін.

Паливо дорожчає, військові не отримують товари. Що втрачає Україна?

Польські перевізники діють за правилами торговельної війни. Очікується, що блокада пунктів триватиме до 1 лютого наступного року. Старший науковий співробітник Інституту економічних досліджень і політичних консультацій Ірина Коссе попереджала, що якщо четвертий пункт "Медика — Шегині" закриють, можна буде констатувати повну блокаду з боку Польщі.

Перші дні блокади коштували українським перевізникам до 166 тисяч євро втрат на день. Але до 24 листопада все набагато погіршилося: на кордоні стоять цистерни з паливом пальним, харчові продукти, вироби з пластмаси та інші потрібні для української економіки товари.

"Ми не можемо ввезти пальне, особливо автогаз. Створюється дефіцит, ціни на паливо зростають, що в кінцевому підсумку впливає на загальну інфляцію. Крім пального ми завозили автотранспортом з-за кордону автомобілі, зокрема для фронту. Волонтери скаржаться, що не можуть ввозити необхідне для фронту", — розповіла економіст.

Блокування доріг буквально "добиває" український імпорт. Автотранспорт за 7 місяців поточного року зайняв 73% у загальній структурі перевезень для імпорту і 38% — від експорту, підкреслює директорка з наукової роботи Інституту економічних досліджень і політичних консультацій Вероніка Мовчан.

"У нас два види втрат: перевізники просто так ганяють машини і витрачають паливо. Бізнесмени-торговці та виробники просто не отримують гроші за їхні товари, які часто ще й пропадають у цих простоях. Імпорт важливий для функціонування української економіки і зараз він фактично став", — каже вона Фокусу .

Словацькі перевізники підлили масла у вогонь, приєднавшись до польських колег. Представники Спілки перевізників Словаччини з 21 листопада з 13.30 почали блокувати проїзд вантажівок на пункті пропуску "Вишнє Нємецьке", суміжному з українським КПП "Ужгород".

Якщо Словаччина, а пізніше Угорщина приєднаються до акції на повну силу, Україні доведеться користуватися залізничним транспортом, додає Мовчан.

Кому вигідна історія з блокуванням фур з України

Росії вигідно блокування українських вантажівок і криза, що створилася, але польські перевізники і до великої війни з РФ були незадоволені конкурентами з України. Поляки вимагали обмежень для видачі дозволів до вторгнення РФ і намагалися не допустити в'їзду більше ніж 160 000 вантажівок з України, як у 2021 році. Однак зараз, як каже польська сторона, до них заїхало понад 500 000 фур, що втричі більше від довоєнного рівня, підкреслює економістка Ірина Коссе.

"Раніше в такий спосіб поляки викинули з ринку вантажоперевезень французів і німців. Але тоді ніхто не блокував кордони і тепер це питання неринкової конкуренції. Росія просто користується ситуацією, але навряд чи спровокувала", — пояснює Фокусу політолог Ігор Рейтерович .

За словами експерта, про критичне погіршення відносин між Україною та Польщею поки що зарано говорити. Польща опинилася в ситуації міжвладдя: старий уряд ще працює, але з 99% ймовірністю готується піти в майбутньому. Через це міністри не приділяють належної уваги проблемам із перевізниками, додав він.

Кризу з вантажівками на кордоні, як оцінює Рейтерович, можна було вирішити на самому його початку завдяки зустрічам міністрів двох країн і представників профільних асоціацій. Але якщо нинішня польська влада все-таки візьметься за вирішення питання на користь України, їхній рейтинг обвалиться. Проблему скинуть на наступну правлячу коаліцію, що з політичного погляду досить прагматично.

"Звичайно, це ніж у спину Україні, адже в Європі всім відомо, скільки Україна приділяє уваги сухопутному коридору. Автошляхи важливі з військово-технічної та гуманітарної точок зору", — додає політолог.

Окреме питання — смерть українських водіїв, за яку відповідальність має нести польська влада. Гратися людськими життями не варто, попереджає експерт.

Україні варто максимально дипломатично тиснути на чинний уряд Польщі. Якщо до початку наступного тижня ситуація не зміниться, доведеться залучати Єврокомісію і вказувати на порушення Угоди про асоціацію між Україною та ЄС і про лібералізацію автомобільних перевезень. Полякам звісно це не дуже сподобається, вважає експерт.

У цьому плані цікавий досвід поведінки Єврокомісії з Угорщиною, яка часто не дотримується європейських норм і правил, підіграючи Росії. Угорцям перекривають доступ до грошей ЄС і після цього їхня думка змінюється, зауважила Ірина Коссе.

"Польща зараз дуже сильно залежить від фінансування з фондів ЄС, тому якщо конфлікт зайде в глухий кут, думаю, це єдиний шлях для Єврокомісії трохи привести сусідів до тями", — підсумувала вона.

Нагадаємо, ЗМІ нещодавно з'ясували, що частина польських перевізників, які блокують КПП на кордоні з Україною, можуть бути пов'язані зі спецслужбами РФ. Організатор блокування, власник транспортної компанії Rafał Mekler Transport Рафал Меклер, представляє осередок проросійської партії "Конфедерація свободи і незалежності" в Люблінському воєводстві, стверджують журналісти.

Фокус раніше писав, що польські перевізники незадоволені "демпінгом" українських колег, які обвалюють ринок дешевими цінами на свої послуги.