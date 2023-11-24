"Антиукраїнський Майдан — волога мрія РФ": експерт розповів про його можливість (відео)

На думку генерал-майора запасу СБУ Віктора Ягуна, зараз у нас немає жодного активного проросійського політичного діяча, спроможного зібрати залишки антиукраїнців навколо себе.

Своєрідний антиукраїнський Майдан, який нібито намагається розкрутити Росія, у нас просто неможливий, тому що немає жодного антиукраїнського лідера, який міг зібрати під свої "прапори" значну кількість прихильників окупації. Про це в інтерв'ю Фокусу розповів військовий та громадський діяч, генерал-майор запасу СБУ, експерт з національної безпеки Віктор Ягун.

"Головна помилка спецслужб у РФ полягає в тому, що українців можна запланувати на якийсь Майдан, а все насправді залежить від власного бажання кожного з нас, — зазначає експерт. — Крім того, немає жодного діючого антиукраїнського лідера, який би міг акумулювати навколо себе проросійські залишки".

Крім того, за словами Ягуна, у нас воєнний стан і СБУ досить активно працює як єдина структура, виявляючи будь-які антидержавні прояви. Своєю чергою проросійська РПЦ теж втратила вплив, а її дрібні залишки чи наврядчи ризикнуть проявляти активність в цьому напрямку.

Експерт зазначає, що після перемоги України агресор все одно не залишить спроб дестабілізувати у нас ситуацію. Її спецслужби, якщо не сьогодні так завтра, а як не завтра, то післязавтра все одно спробують поновити свої агентурні позиції, в тому числі серед керівництва України. Тому треба прикласти всі сили, щоб РФ раз і назавжди перестала існувати у вигляді імперії.

Щодо проросійськи налаштованих громадян та потенційних зрадників, то тут важлива робота як спецслужб, так і суспільства в цілому. За допомогою люстрації можна закрити доступ таким особам до керівних посад, чого, на жаль, не вдалось повноцінно зробити після першого та другого Майданів, каже Ягун.

Не менш важливою є культурна самосвідомість українців. Саме так, коли люди остаточно усвідомлять себе українцями, будуть знати та поважати українську мову, культуру та історію України, то майбутніх потенційних зрадників значно зменшиться.

"Все це в комплексі може вберегти Україну від колаборантів. Таким чином ми продемонструємо, що це єдина територія, де зібрались українці всього світу, — зазначає Віктор Ягун. — Можливо ми прийдемо до того моменту, як зараз в Ізраїлі, що коли починається якась війна або негаразди, то люди не виїжджають з країни, а люди вертаються в країну".

Раніше Фокус розповідав, що російські окупанти роками випестували власну агентуру у владних структурах України. Зараз, за словами експерта, вони шукають інформаторів та навідників по соцмережах.