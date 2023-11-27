Україну відбудують трудові мігранти: 11 млн українців можуть залишитись в ЄС, — експерт (відео)

Західні партнери обов'язково допоможуть з відбудовою територій та інвестиціями в економіку, але це ставить великі питання перед українською владою, каже президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник.

Основна проблема з поверненням українців до Батьківщини полягає в тому, що, наприклад, людям зі східних регіонів просто нема куди повертатись. Житло знищено, робочих місць просто немає. Про це Фокусу розповів президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник.

Українці можуть повернутись тільки до тих місць, які не зруйновані війною, наприклад, Одеса, Київ, Дніпро, Харків чи Львів. Але чи буде там для них достатня кількість робочих місць та доступна оплата за орендоване житло? Бо на відміну від фактора виїзду, коли люди рятувались від війни, фактор повернення є суто економічним, зазначає експерт.

"Я б не розраховував на стрімке повернення українців відразу після війни, — каже Василь Воскобойник. — Адже такі самі питання оренди й працевлаштування стоять перед українцями й за кордоном. Проте, наприклад, у Німеччині держава допомогає з житлом, а мінімальна зарплатня становить $1800, а в Україні $450".

Саме тому, за словами експерта, кількість українців за кордоном не зменшується, а якщо поновляться активні бойові дії й наступ російських окупантів, то ця кількість буде тільки збільшуватись.

Звичайно, після перемоги України західні партнери обов'язково допоможуть відбудові територій та інвестиціями в економіку, але це ставить великі питання перед українською владою:

як зацікавити українці в поверненні;

яким чином скоротити обсяги трудової міграції після відкриття кордонів;

залучення трудових мігрантів.

За словами пана Воскобойника, кількість українських мігрантів на теренах Європи може навіть збільшитись до 11 мільйонів людей, бо чоловіки поїдуть на заробітки чи до своїх родин, які вже встигли закріпитись у ЄС.

"З початку повномасштабного вторгнення Україну залиши майже 6 млн осіб. Ще приблизно 2 мільйони складають трудові мігранти, які знаходились в ЄС до початку атаки на Україну, — зазначає експерт. — Після закінчення війни ще 2-3 мільйони українців можуть відправитись до Європи на заробітки".

Таким чином повстане серйозне питання, хто саме буде відбудовувати Україну в прямому сенсі цього слова. Адже в галузі будівництва невистачало робочих рук ще до російського вторгнення, каже Василь Воскобойник. Тому уряд потребує ефективної програми з залучання трудових мігрантів з інших країн.

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