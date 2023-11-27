Блокада українських фур на кордоні: зацікавлені і Росія і старий уряд Польщі, — експерт (відео)

На думку фахівця Володимира Горбача, польські перевізники, що здійснювали замовлення у Росію та Білорусь, хочуть в такий спосіб захопити собі частину ринку перевезень.

Блокування українських вантажівок у Польщі може продовжитись, адже польскі перевізники з невеличкої асоціації отримали дозвіл місцевої влади на продовження своєї акції, а своєю чергою старий уряд Польщі хоче на цьому заробити собі політичні бали. Про це в інтерв'ю Фокусу розповів виконавчий директор Інституту Трансформації Північної Євразії Володимир Горбач.

Експерт пояснив, що блокування кордону для українських перевізників відбувається не за рішенням "всіх поляків" і навіть не за рішенням "всіх польских перевізників". Цим займається не найбільша з багаточисленних асоціацій перевізників, яка заважає, в тому числі й своїм польским колегам виконувати замовлення.

Як пояснив Володимир Горбач, ця асоціація займалась до широкомасштабного вторгнення Росії в Україну перевезенням вантажів в обох напрямках у РФ та Білорусь, тому інтереси окупантів тут проглядаються чітко.

Тим більше в асоціації є якесь фінансування, що дозволяє їм не працювати, а блокувати дороги. Оскільки білорусько-польский кордон був зачинений, тому їм доводилось їхати через Україну. А тепер, після того, як перевезення з РФ взагалі припинились, то члени цієї асоціації в такий спосіб хочуть відірвати собі частину ринку перевезень між Україною та ЄС, зауважує експерт.

Звичайно, за таким суто економічним інтересом стоїть геополітична мета Росії посварити українців та поляків. Тим більше, що зараз, за словами експерта, спостерігається повна пасивність польского уряду до цієї проблеми, хоча влада України не раз акцентувала на готовності проробити ці питання. Місцева влада також сприяє продовженню блокади видаючи дозвіл на її реалізацію, хоча блокування міжнародних шляхів входить саме в компетенцію уряду Польщі, а не місцевих громад.

В такій пасивності Володимир Горбач бачить і зацікавленість самого польского уряду, який зараз переживає перехідний період. Старий уряд не може сформувати новий склад після виборів і цей уряд має змінитись після голосування через Сейм.

"Старий уряд Матеуша Моравецького за перехідний час піклується про те, як підчистити недоліки у своїй попередній роботі, — зазначає Володимир Горбач. — Питання майбутнього вони цілком покладають на своїх наступників і не сильно ним зацікавлені".

Оскільки Матеуш Моравецький знаходиться у політичній конкуренції с Дональдом Туском, то своєю пасивністю він може намагатись ускладнити життя наступному уряду заробивши собі більше політичних балів, вважає експерт. Тому старому уряду вигідно перекласти наслідки цієї блокади на своїх політичних опонентів.

Отже, зазначає експерт, це саме та ситуація. коли Україна страждає від внутрішньополітичних проблем свого надійного партнера. Нажаль, це піддає міжнародні стосунки й навіть європейську безпеку ризикам, які створились на порожньому місці.

Раніше Фокус повідомляв, що зупинено рух на ще одному пункті пропуску у Польщі. Мітингувальники перекрили рух вантажівок на пункті пропуску "Медика — Шегині".