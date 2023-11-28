Як приборкати стрес та пояснити дитині, що йде війна: психолог розповів, що робити батькам (відео)

Окрім дітей потрібно і себе постійно підтримувати у психологічній нормі, а якщо немає змоги, то варто звертатися до фахівців, стверджує психолог Дмитро Вакуленко.

Коли батьки не розуміють що не так з психологічним станом дитини через війну чи інші проблеми, то вони відразу повинні звернутись до фахівців, допомога яких завдяки галузевим українським волонтерським організаціям є безплатною. Про це Фокусу розповів керівник дитячого корекційного напрямку благодійного фонду Mental Help 365 Дмитро Вакуленко.

Повне інтерв'ю з психологом Дмитром Вакуленком

За його словами, іноді навіть базова консультація може попередити серйозні психологічні проблеми дитини чи підлітка в майбутньому, з якими потім доведеться боротись роками. Саме психолог чітко зможе відповісти, де дитина поводить себе нормально, навіть якщо вам так не здається, а де дійсно треба працювати з фахівцем. Саме на консультації можна визначитись з напрямком потрібного спеціаліста: нейропсихолога, психолога чи психіатра.

"Наша благодійна організація вже півтора року займається питанням консультації батьків, — каже Дмитро Вакуленко. — Ми надаємо безплатну консультацію, діагностику та корекцію поведінки дітям".

У багатьох батьків виникає питання, як пояснити дитині, що в країні йде війна, каже Дмитро. Дитині дошкільного віку цю ситуацію треба пояснювати вкрай простими словами: люди з Росії хочуть нас скривдити, щоб нами панувати, але без моторошних подробиць. Якщо дитина не розуміє термін "панувати", то це можна пояснити на прикладі іграшок, коли одна дитина забирає її силою в іншої, наводить приклад психолог.

Дітям шкільного віку треба давати більш розгорнуту відповідь, проте теж не треба яскраво розписувати всі жахіття війни. А ось з підлітками вже треба вести дорослу розмову та обов'язково пояснювати причинно-наслідковий ланцюжок російської агресії. Вони вже достатньо розумні, що б це зрозуміти, каже експерт.

Батьки, як і діти, теж переживають стрес і це цілком нормально, бо будь-які страхи треба переживати, а не табуювати, на думку психолога. Якщо людину нічого не бентежить, особливо під час війни, то це не є нормою. Непокоїтись є нормальною реакцією, а от непокоїтись і шкодити собі, не виконувати базові функції, не доглядати за дітьми, не виходити з дому — то вже проблема і її треба розбирати з фахівцем.

"Якщо ви бачите, що зовсім розгубились і не можете собі дати раду, то є сенс звертатись до дорослого спеціаліста, — акцентує Дмитро Вакуленко. — Але не забувайте про базові речі, які вам допоможуть і підтримають: здоровий сон, здорова їжа і фізична активність".

Причому в плані фізичної активності експерт має на увазі не тільки спорт, а навіть елементарні прогулянки чи зміна маршруту, коли людина замість того, щоб проїхатись у громадському транспорті обирає пройтись пару-трійку запинок пішки. Будь-яка обрана вами фізична активність не повинна шкодити вашому фізичному здоров'ю, підкреслює психолог.

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