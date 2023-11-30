ЄС перейшов на військові рейки заради України: експерт розповів, чого має боятись Путін (відео)

На думку експерта Миколи Давидюка, Євросоюз міг би ще більше обмежити Росію, щоб вона була повністю економічно "замурованою".

Довга війна дуже сильно виснажує сам Європейський Союз в аспекті деяких запасів зброї, бо Європа не готувалася до масштабних воєн з часів розпаду СРСР, а постійне джерело антиросійських санкцій є по суті "вегетаріанським" і при всій зовнішній силі на справді не дуже впливають на країну-агрессора. Про це в інтерв'ю Фокусу розповів політолог Микола Давидюк.

Він не бачить конкретного бажання ЄС просто "замурувати" Росію і не впускати її нікуди. Наприклад, каже експерт, данці з норвежцями могли б заблокувати рух танкерів з нафтою і хоча від цього трішки зросла ціна на нафту, але від цього виграла б Норвегія.

"В будь-якому разі процес іде і навіть до підтримання санкцій приєднався Казахстан, — стверджує Микола Давидюк. — Там минулого місяця заблокували понад 60 видів товарів, які Росія хотіла отримувати за допомогою сусіда".

І хоча, на думку експерта, Росія стратегічно згасає в економічному сенсі, але нам потрібно, щоб цей процес відбувався не повільно, а якомога швидче. Україні треба, щоб в агресора не було металу, щоб робити зброю чи можливостей продавати нафту для виплати зарплат бюджетникам.

Проте варто зазначити, каже пан Давидюк, що європейські лідери все активніше демонструють свою міць та прагнення висунути свої країни не перші позиції. Наприклад Шольц робить все, щоб Німеччина була першою по економіці та виробництву в Європі, Макрон підтискає Путіна у Середній Азії, а голова Єврокомісії, Урсулу фон дер Ляєн завжди дотримувалась проукраїнської позиції.

"Звичайно, якщо брати до уваги деяких з Європейських політиків, які ведуть троянську політику стосовно ЄС, наприклад пана Орбана, то ці "троянські поні" не можуть посунути проукраїнську позицію Євросоюзу, — зазначає експерт. — ЄС глобально перебудував свою політичну, мілітарну та фінансову політику до позитивної підтримки нашої країни".

Путін боятись того, наскільки ЄС налагодив стосунки з виробниками озброєнь по всьому світу і перейшов на так звані "військові рейки" каже Микола Давидюк, бо економіка РФ менша, ніж економіка Італії. Наші союзники можуть замовляти зброю будь-де, а не виробляти особисто. Наприклад, Британія і США замовляли для нас артилерію 155 мм у Пакистані, зазначає політолог.

Раніше Фокус повідомляв, що у НАТО є тільки технічні вимоги щодо вступу і тут у нас проблем немає. На думку експерта, якщо у НАТО дійсно є якийсь чіткий перелік вимог, то вони нам його нададуть і ми складемо покроковий план, який був щодо Євроінтеграції (безвізу).