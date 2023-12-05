Невдовзі буде паритет: військовий розповів, коли ЗСУ зрівняються в кількості БПЛА з окупантами (відео)

Україна тільки почала масово випускати безпілотники, а агресор виробляв їх багато років, тому треба ще трішки почекати, коли за кількістю у нас з росіянами буде паритет, зазначає майор запасу Олексій Гетьман.

Кількість дронів, які використовують окупанти на лінії фронту переважає кількість БПЛА, які задіюють збройні сили України через те, що ми тільки пару місяців як оголосили про масовий випуск українських беспілотників, а країна-агресор вже роками їх виробляє. Про це в інтерв'ю Фокусу розповів учасник російсько-української війни майор запасу Олексій Гетьман.

Нам треба ще декілька місяців, щоб нарешті у нас з окупантами був паритет в цьому аспекті озброєнь, зазначає ветеран. І хоча багато хто каже, що у нас зараз йде "війна дронів" треба відверто казати, що це все ж таки більше артилерійська війна, акцентує Олексій Гетьман.

Просто неможливо порівняти, скільки вибухівки може доставити на ціль дрон, а скільки зарядів може доставити артилерія, — наголошує майор запасу. — Цю кількість просто неможливо порівнювати, і хоча беспілотники на війні вкрай важливі, але саме про "війну дронів" мова не йде.

Щоденно армія агресора випускає по позиціях ЗСУ близька 40 тонн вибухівки за допомогою артилерії та різних комплексів, каже експерт. І це при тому, що раніше росіяни використовували в 3-5 разів більше артилерійських снарядів. Тому ці 40 тонн може доставити тільки тисяча дронів типу Shahed-136, що є просто нереальним завданням.

Раніше Фокус розповідав, що під час нещодавньої масованої атаки по Києву росіяни використовували "шахеди" чорного кольору і покриті карбоном. Також ЗС РФ почали фарбувати свої БПЛА в чорний колір ще й для того, щоб зробити їх менш помітними візуально в темний час доби.

Також майор запасу Олексій Гетьман зазначив, що Україні потрібно побудувати плацдарм розміром 20 на 20 км, щоб налагодити безпечну і постійну логістику військ і боєприпасів. На лівобережжі Херсонщини ЗСУ вже докладають усіх зусиль для підготовки наступального плацдарму на Крим, але якісно захистити їх зможуть винищувачі F-16, які відганятимуть бомбардувальники ворога, що скидають потужні керовані авіаційні бомби.