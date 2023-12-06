"Це буде друга Буча": у 2025 році Москва планує знищити Україну та її націю, — ветеран АТО Євген Дикий

Путін планує за прикладом Гітлера "остаточно вирішити українське питання" після ймовірної перемоги Трампа у 2025 році, і з усією силою вдарити по Україні, каже ветеран Євген Дикий.

Зараз окупантам не вистачає техніки та навіть мобілізація не дуже допомогає просунутись, тому в Кремлі хочуть у 2024 році наростити запаси техніки та сподіваючись на перемогу колишнього президента Дональда Трампа у США, який може перекрити постачання допомоги ЗСУ, у 2025 році повністю захопити Україну. Про це в інтерв'ю Фокусу розповів військовий експерт Євген Дикий, який проходив службу в батальйоні "Айдар" і зараз є очільником Національного антарктичного наукового центру.

У ворога немає ілюзій щодо 2024 року і Путін розуміє, що просто не зможе щось маштабне захопити в Україні (Київ, Харків або Одесу) через нестачу професійної армії та техніки, стверджує фахівець. Максимум на що вони розраховують — це Донецька область і дійти до річки Оскол на Слобожанщині, а мінімум — просто утриматись на зайнятих позиціях. Хоча вони побоюються, що не втримаються через великі втрати, тому постійно підігрівають істерику у західних ЗМІ про "все пропало" і про те, що "треба сідати за стіл переговорів".

А у 2025 році, на думку ветерана АТО, у росіян має здійснитись їхня "релігійна віра" у "друге пришестя Трампушки". Бо саме він буде здатний припинити військову та фінансову допомогу Україні, після чого накопиченими силами Кремль вдарить знову і дійде до кордонів Польщі.

Євген Дикий акцентує, що кінцева мета росіян була і залишається єдиною і від своїх громадян її не приховують — "остаточне вирішення українського питання". При цьому це "остаточне вирішення" буде повністю в стилі Адольфа Гітлера стосовно євреїв, каже ветеран.

Якщо ми цю війну програємо, то України не буде. Це буде одна суцільна Буча, — стверджує Євген Дикий. — І у нас не має бути сподівань, що ЄС прийме 27 мільйонів українців. Тому ми або виграємо цю війну, або можемо спитати мешканців Бучі, як виглядає російська окупація.

Але ветеран зазначає, що суспільству треба нарешті оговтатись від відчуття "зради" і згадати, з чого все починалось. За його словами, ще не пройшло і двох років, коли росіяни були впевнені, що окупують всю Україну за сакральні "два тижні". І в цьому, до речи, були впевнені й всі західні союзники України.

Давайте будемо зовсім чесними: багато українців теж мало в цьому сумнівались і просто обговорювали плани наскільки жорстко і як треба буде партизанити в окупації, — каже Євген Дикий. — А зараз російська армія завзято пишається тим, що змогла лише стримати наш наступ.

"Друга армія світу" провела найбільшу мобілізацію з часів Другої світової війни й тепер пишається тим, що не дала українцям вимести їх "за порєбрік", акцентує ветеран АТО. Кількість звільнених міст і областей від російських окупантів і так всі знають, нагадує експерт, тому жодної мови про "пропало все" і "зраду" не може і йти.

Повний випуск розмови з Євгеном Диким незабаром буде опублікований на YouTube-каналі Фокуса.

Раніше Фокус повідомляв, що Росія продовжує заробляти на нафті й торгівлі газом. Європейські санкції не допомагають послабити армію Путіна.