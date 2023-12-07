Буде політична воля — буде і зброя для ЗСУ: дипломат про перепони на шляху допомоги Заходу (відео)

Якби рішення про зброю були ухвалені на початку широкомасштабного вторгнення Росії, то вже зараз F-16 чи TAURUS стояли б на озброєнні української армії, заявляє дипломат Володимир Огризко.

Терміни передачі Україні потужної зброї типу ATACMS полягали не в логістиці, а в політичній волі, бо якщо така воля є, то і зброя передається максимально швидко. Про це в коментарі Фокусу розповів український дипломат, міністр закордонних справ з 2007 по 2009 року, надзвичайний і повноважний посол в Україні, керівник Центру досліджень РФ Володимир Огризко.

Якщо згадати динаміку постачання в Україну американської зброї, то все починалось із ПЗРК Javelin, нагадує дипломат, а сьогодні вже вирішене питання про винищувачі F-16. Але все це зайняло 1,5 роки поступового формування політичної волі. Якби подібні рішення були б ухвалені на початку широкомасштабного вторгнення Росії, то вже зараз вони б були на озброєнні української армії.

Оскільки все це відбувається поступово і кожне рішення ухвалюється з величезними муками, це все затягується за термінами, — наголошує Володимир Огризко. — Як і з ATACMS, все подібне буде і з іншими видами озброєнь, бо для певних політичних кіл в якийсь момент таке питання є просто непідйомним.

Як приклад експерт наводить постачання ракет TAURUS від Німеччини, що загальмувалось на ланці федерального уряду країни. Німеччина надає Україні величезну допомогу і є другим за потужністю донором України, але в аспекті постачань окремих видів зброї чомусь у німецьких партнерів є проблеми. Урядовці країни вигадують якісь неіснуючі припущення, що ЗСУ будуть використовувати ці ракети для ударів по Росії.

Але чому виникає подібне питання взагалі? Агресору можна завдавати ударів по Україні, знищуючи інфраструктуру та мирних жителів, а нам — ні?, — запитується дипломат. — А нам потрібні такі ракети, щоб накривати об'єкти по виробництву озброєнь на території агресора.

Німці нам розказують, що, мовляв, для пострілів систем TAURUS треба залучати німецьких операторів, але напевно і наші спеціалісти впораються з подібним завданням, навчившись у німецьких колег, наголошує Володимир Огризко. Якщо українські фахівці успішно навчаються керувати F-16, то і з ракетними установками теж впораються.

Тобто, акцентує дипломат, всі ці політичні відмовки стосуються тільки питань політичної волі. Якщо вона є, то нехай і з пробуксовкою, але зброю починають постачати до ЗСУ.

Раніше Фокус розповідав, що в українських ВМС пояснили, чому флоту РФ не сховатися в Новоросійську. Зараз українські інженери працюють над збільшенням радіуса дії ракет "Нептун" і налаштовують їх на ураження як морських, так і наземних об'єктів.