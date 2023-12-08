Росія знову атакує українців фейками: експерт розповів про протистояння пропаганді окупантів

Дуже активно російські ІПСО діють у соцмережах і все більше українців помічають "зрадницькі" коментарі на тему "все пропало", каже політолог Артем Бронжуков.

Росіяни продовжують використовувати методи інформаційної війни, не полишаючи спроби розхитати українське суспільство, а зараз вони ці спроби активізували зі зростанням внутрішньополітичної боротьби в самій Україні та на тлі нещодавніх скандалів. Про це в інтерв'ю Фокусу розповів політолог Артем Бронжуков.

Одним з тригерів, за його словами, послужили слова мера Києва Віталія Кличка західним ЗМІ, з яких пропагандисти вирвали фрази із контексту щодо якогось авторитаризму в Україні. Це робиться з єдиною метою — вбити кіл розбрату в український соціум, щоб ми не могли єдиним фронтом бити ворога та активно підтримувати ЗСУ.

З іншого боку, зазначає експерт, з початку широкомасштабного вторгнення росіян в українському суспільстві діє своєрідний колективний договір про недоречність критики влади в умовах воєнного стану. Але вийшло так, що деякі чиновники не змогли втримати цієї неформальної обіцянки й почалось розкручування "зради".

Журналісти, громадські активісти та просто люди почали реагувати на різні вкиди, іноді не безпідставні, — зазначає Артем Бронжуков. — Це значно вплинуло на моральний дух громадськості та чим більше панічних настроїв розганяється, хоча дійсно з корупцією треба боротись, тим більше російських ботоферм користуються ситуацією.

Дуже активно російські ІПСО діють у соцмережах і, за словами політолога, все більше українців помічають "зрадницькі" коментарі на тему "все пропало", що є виключно вкидами російських ботів. Тут треба розуміти, що у нас дійсно є проблеми із корупцією і влада не має приховувати чи згладжувати подібні приклади, чесно спілкуючись із суспільством, але і суспільству не треба впадати в панічні настрої, піддаючись впливу паніки у соцмережах.

Щоб ці пропагандистські наративи не діяли, державі треба терміново вибудувати відкриту комунікацію із суспільством, вважає експерт. З іншого боку, самі громадяни мають навчитись аналізувати викладену інформацію, особливо якщо вона несе псевдосенсаційну складову чи якісь гучні заяви або так звані "інсайди із таємних джерел".

Повний випуск розмови з Артемом Бронжуковим незабаром буде опублікований на YouTube-каналі Фокусу.

Раніше Фокус повідомляв, що у соцмережах російська пропаганда поширює нові діпфейки. Лякають українських водіїв вигаданими законами.