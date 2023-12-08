"Кива — доказ того, що в Україні тепер є власний Моссад": експерт про ліквідацію зрадників

СБУ та ГУР дійсно досягли високого рівня в операціях на території супротивника і сьогодні ці абревіатури колаборанти та зрадники згадують з жахом, вважає політолог Артем Бронжуков.

Ліквідація зрадника Іллі Киви є показником того, що Україна спромоглась зробити власний Моссад, і, до того ж як ми знаємо, це не перша успішна операція в тилу ворога, адже до цього були знищені Дар'я Дугіна, Владлен Татарський та інші одіозні фігури. Про це в інтерв'ю Фокусу розповів політолог Артем Бронжуков.

Те що СБУ та ГУР можуть дотягнутись до зрадників та ворогів України попри всі заходи хваленого ФСБ чи СВР, демонструє роздутість міфу про їхню могутність, як і міф про "другу армію у світі", зазначає експерт. Спецслужби країни-агресорки не можуть контролювати ситуацію на власному просторі чим успішно користуються українські відповідні структури.

Підрив на залізниці, що веде до Китаю, постійна "бавовна" на російських підприємствах поодаль від українських кордонів є показником вдалої роботи нашої агентури, — акцентує політолог. — А всі українські зрадники та вороги зайвий раз впевнились, що спати спокійно вони не зможуть ніколи.

Також ліквідація зрадника Киви є своєрідною протипропагандою, адже він був одним з активніших манкуртів й колаборантів, який запевняв всіх, що України не існує, бо неіснуюча держава не може вбивати своїх ворогів за її межами, стверджує Артем Бронжуков. Тепер, на його думку, інші посіпаки окупантів, той самий перебіжчик Олег Царьов, наприклад, тричі подумає що казати про Україну і чи варто бути інструментом російської пропаганди.

На думку політолога, не дивлячись на гучність імен зрадників це лише була своєрідна проба пера і в майбутньому на нас чекають ще гучніші прізвища ліквідованих ворогів України. Адже за майже два роки повномасштабного вторгнення наші СБУ та ГУР дійсно досягли високого рівня в операціях на території супротивника і сьогодні ці абревіатури колаборанти та зрадники згадують з жахом.

Наскільки великим є так званий "список Малюка" (голови СБУ) і хто в нього входить окрім всім відомих персонажів не знає ніхто, каже політолог. У нас, на жаль, виявилось чимало зрадників, але всі вони в черговий раз впевнились, що їх колись теж очікує розплата і навіть в Росії їм не сховатись, зазначає експерт.

Повний випуск розмови з Артемом Бронжуковим незабаром буде опублікований на YouTube-каналі Фокусу.

Раніше Фокус ділився думками експертів на тему: хто зі зрадників України має побоюватися розплати. В ГУР Міноборони України заявили, що подібна доля спіткає й інших зрадників.