Фокус представить Рейтинг міністрів України: як експерти оцінили роботу Кабміну у 2023 році

Фокус попросив профільних експертів дати оцінку ефективності роботи міністрів за 10-бальною шкалою. До рейтингу також включені глави чотирьох важливих відомств, які не входять до складу уряду.

Фокус склав рейтинг міністрів України, куди увійшли глави урядових відомств, а також керівники НЕК "Укренерго", Національного банку України (НБУ), Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) і Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК). Редакція опитала профільних експертів, які дали оцінку роботі українських топпосадовців у 2023 році.

Рейтинг міністрів України буде опубліковано 12 грудня. Ознайомитися з ним можна буде на сайті focus.ua і в наших соціальних мережах.

Як формувався рейтинг

Для складання списку Фокус поспілкувався з профільними експертами, які оцінили діяльність кожного українського міністра за 10-бальною шкалою.

Загальну суму балів кожного фігуранта було поділено на кількість експертів. Рейтинг формувався на основі отриманих середньоарифметичних балів.

Оцінка прем'єр-міністру України Денису Шмигалю була виведена як середня експертна оцінка Кабміну.

Хто увійшов до рейтингу Фокусу

Експерти оцінювали роботу представників українського уряду, зокрема міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, міністра оборони Рустема Умєрова, міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка та багатьох інших.

Крім міністрів у рейтингу також присутні керівники "Укренерго", НБУ, НАБУ і НАЗК.

Рейтинг міністрів України 2023 року за версією Фокусу буде опубліковано у вівторок, 12 грудня. Шукайте його на focus.ua і в наших соціальних мережах.