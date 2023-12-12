Дружини-мільйонерки: що показали чиновники у своїх деклараціях за останні роки

Політики і чиновники не поспішають подавати декларації про доходи. Часу в них — до кінця січня 2024 року. Але ті, хто встиг відзвітувати про доходи — розжилися машинами, квартирами і накопичили мільйони гривень. Фокус з'ясував, хто з політиків і чиновників подав декларації.

Майже через два роки від початку повномасштабного вторгнення українці, нарешті, зможуть дізнатися, скільки грошей заробили чиновники і нардепи за цей час і що встигли придбати. 10 грудня НАЗК відновило доступ до реєстру електронних декларацій.

Відповідно до закону, декларації нардепів і чиновників, які служать у ЗСУ, будуть закриті до їхнього звільнення або завершення війни. Також із публічного реєстру виключать інформацію про чиновників, які перебувають на тимчасово окупованих територіях. Кампанія декларування за 2021-2022 роки триватиме до 31 січня 2024 року.

У НАЗК також повідомили, якщо в реєстрі громадяни не змогли знайти інформацію про певну особу, це означає, що щодо неї надійшло подання про вилучення з публічного доступу.

"Вилучення документів із публічної частини Реєстру декларацій можливе і після його відкриття до завершення або скасування воєнного стану в Україні, однак у такому разі певний час вони перебуватимуть у відкритому доступі", — зазначили в НАЗК.

На сайті агентства є перелік осіб, які можуть вилучити свої декларації з реєстру. Серед них:

військовослужбовці;

співробітники поліції особливого призначення, які під час воєнного стану залучені до ведення бойових дій;

особи, які належать до кадрового складу розвідувальних органів України та/або які обіймають посади, перебування на яких пов'язане з державною таємницею у зв'язку з безпосереднім здійсненням такими особами оперативно-розшукової, контррозвідувальної, розвідувальної діяльності, а також особи, які претендують на зайняття таких посад, та особи, які припинили діяльність;

суб'єкти декларування, які виконують службові повноваження на територіях, де ведуться активні бойові дії;

суб'єкти декларування, які перебувають на тимчасово окупованих Росією територіях;

громадяни, які виконують міжнародні операції з підтримання миру і безпеки у складі національних контингентів або національного персоналу в інших країнах;

полонені;

особи, які після поранення, контузії або захворювання пов'язаного з виконанням службових повноважень чи військової служби перебувають на лікуванні;

суб'єкти декларування, які є членами сім'ї вище зазначених осіб.

Нардепи подавати декларації не поспішають

Після того як Верховна Рада під оплески деяких нардепів ухвалила закон про відновлення декларування та відкриття доступу до електронних декларацій, політики не поспішають показувати свої статки. У вересні тільки 53 народні депутати добровільно подали майнові декларації за 2021 рік. За 2022 рік — ще менше: 38 нардепів поінформували про свої доходи за цей період.

Фокус вивчив декларації топових політиків. Серед монобільшості звіти про доходи подали: голова фракції СН Давид Арахамія (задекларував доходи за 2021 і 2022 роки), голова СН Олена Шуляк (2021 рік), а також заступник голови фракції СН Юрій Корявченков "Юзик".

Цікаво, що в більшості випадків другі половинки нардепів і політиків "багатші" за подружжя.

Арахамія 2021 року заробив 410,4 тис. грн, тоді як його дружина — 752,2 тис. грн. Також дружина політика отримала дохід від відчуження нерухомого майна — 3,5 млн грн і орендувала Mercedes-Benz V 300 D 2021 року випуску, вартістю 2,7 млн грн.

На банківських рахунках у нардепа 980 тис. грн і близько 21 тис. дол. Готівкою політик зберігає 2,9 млн грн спільно з дружиною, 900 тис. дол. і 200 тис. євро.

У 2022 році Арахамія заробив 418,1 тис. грн, його дружина Вікторія — 1,7 млн грн. У декларації також зазначено, що дружина нардепа наприкінці минулого року оформила оренду на два автомобілі — Mercedes-Benz V300D 2021 року випуску, вартістю 2,3 млн грн і AUDI Q-4 E-TRON 2021 року випуску, вартістю 1,97 млн грн.

На банківських рахунках у нардепа за минулий рік значаться 1,3 млн грн і близько 21 тис. дол. Готівкою політик зберігає 900 тис. дол. і 200 тис. євро, частиною з яких він володіє спільно з дружиною, а також 2,7 млн грн.

Нардеп Юрій Корявченков поки відзвітував тільки за 2021 рік. Судячи з декларації, його дружина придбала в лютому квартиру в Києві, площею 136,4 кв. м і вартістю 3,3 млн грн. Сам нардеп у 2021 році заробив 509,8 тис. грн. А ось його дружина отримала 5,4 млн грн за підприємницьку діяльність.

Корявченков зберігає готівкою 110 тис. дол. Дружина політика — 80 тис. євро готівкою і 223,7 тис. грн на банківських рахунках.

Олена Шуляк заробила 2021 року 546,05 тис. грн. Її чоловік — 449,5 тис. грн. Чоловік політика зберігає готівкою 30 тис. євро і 50 тис. дол. У нардепа на банківському рахунку 6,8 тис. євро.

Серед голів комітетів ВР про доходи за два роки відзвітував голова комітету ВР з організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Андрій Клочко. У грудні він придбав автомобіль Volvo XC90 2017 року випуску, вартістю 899,9 тис. грн. Його дружина в січні 2022 року купила Lexus RX 450H 2018 року випуску за 950 тис. грн.

Клочко заробив 2021 року 574,2 тис. грн. Разом із дружиною політик зберігає готівкою 200 тис. дол. — кожен по 100 тис., а також по 1,8 млн грн. На банківському рахунку у Клочка — 975,9 тис. грн.

У 2022 році політик заробив 513,5 тис. грн. Сума, яку нардеп навпіл із дружиною зберігає в готівці, змінилася. У Клочка і його дружини у 2022 році готівкою залишилося 1,4 млн грн. Доларові заощадження подружжя не змінилися.

Варто зазначити, що з комітету ВР з питань антикорупційної політики про свої доходи відзвітували тільки три нардепи — Анатолій Бурмич (подав декларацію за 2021 рік), Олексій Жмерецький (2021 рік), Іван Шинкаренко (2021 рік). Ніхто з керівництва комітету декларації поки не подавав.

Також ніхто з топових політиків з інших фракцій у Раді про свої доходи за два роки поки що не відзвітував.

Зарплати зростають

Мери міст, як і нардепи, не поспішають показати свої доходи за попередні два роки. У реєстрі декларацій поки що немає інформації ні від столичного міського голови Віталія Кличка, ні від його колег із Дніпра та Одеси. Серед старожилів, які обіймають крісло градоначальника, про доходи відзвітував тільки мер Львова Андрій Садовий.

Із декларації за 2021 рік відомо, що його дружина придбала автомобіль Mercedes-Benz V300 2021 року випуску, вартістю 2,4 млн грн. Мер Львова того року заробив 788,8 тис. грн. Дружина політика — 2,4 млн грн.

Також у декларації зазначено, що дружина Садового зберігала готівкою 76 тис. дол. і 1,7 млн грн. У тещі Садового на банківському рахунку 118 тис. грн.

У 2022 році мер Львова заробив 813,3 тис. грн. Його дружина — 2,4 млн грн.

Також дружина політика зберігає готівкою 28 тис. дол. і 430 тис. грн. У тещі Садового на банківському рахунку — 154,8 тис. грн.

Серед міністрів доходи задекларував поки що лише віцепрем'єр із відновлення України — міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков. Чиновник вказав 12,119 млн грн доходів за 2021 рік і 11,548 млн грн — за 2022 рік.

Заробітна плата Кубракова порівняно з 2021 роком зросла. У довоєнний рік міністр заробив 825,4 тис. грн. У 2022 — 1,06 млн грн.

Його дружина наприкінці року взяла в оренду автомобіль BMW X7 XDRIVE 30D 2021 року випуску, вартістю 3 млн грн.

На банківських рахунках міністр зберігав 1,7 млн грн. Готівкою — 70 тис. євро і 201,6 тис. дол.

У 2022 році сума грошей на банківських рахунках міністра становила 12,7 млн грн. Готівкою Кубраков зберігає 70 тис. євро і 35 тис. дол.

Фокус раніше писав, що нардепи почали масово розривати сімейні узи - за останні кілька місяців десяток народних обранців або вже розлучилися, або заявили про своє бажання розірвати багаторічні шлюби. Експерти зазначали, що причиною можуть бути не тільки погані стосунки на тлі війни, а й стара схема приховування майна.

Фокус також розповідав, як можна виправити вже подану е-декларацію.