"Хочуть перетворити на Бахмут": експерт про намагання ворога знищити Авдіївку та Мар'їнку (відео)

Втрати в армії РФ не рахують, хоча щоденна їхня чисельність вже складає понад 1000 осіб, стверджує військовий експерт Роман Світан.

На різних ділянках фронту російські окупанти пішли вперед, але своїм літнім контрнаступом ЗСУ видавили армію РФ в гірші умови на зимовий період, а самі зайняли вигідні позиції на різних важливих висотах, які вдається утримувати. Про це в інтерв'ю Фокусу розповів військовий експерт Роман Світан.

Проте агресор завдяки збереженню деякого наступального арсеналу та залучання свіжих людських ресурсів посилив тиск на багатьох ділянках фронту, що ми й бачимо останні тижні, зазначає фахівець. Хоча в таких поганих погодніх умовах ворог не здатен повноцінно використовувати важку техніку, але намагається замінити її великою кількістю "м'ясних атак" та роботою авіації сумісно з артилерійськими ударами.

"Зараз йдуть активні наступи окупантів практично на 200 км напрямку від Вугледару до Куп'янська, — акцентує експерт. — Оскільки у них немає змоги захопити потрібні населенні пункти, то генералітет вирішив просто знищувати їх авіацією і перетворювати в непридатні для оборони чи використання руїни".

Перш за все, зазначає Роман Світан, це стосується Мар'їнки та Авдіївки де ворог намагається за допомогою керівних авіабомб перетворити їх на руїни Бахмуту. Потім росіяни починають надсилати хвилі бійців, а на деяких напрямках, де є тверде покриття, важку техніку. Завдяки масованим атакам численних груп по 20-23 людей ворог намагається викрити українські бойові позиції, щоб потім вдарити по координатах артилерією чи авіацією, зазначає експерт.

За його словами, коли подібні масовані атаки відбиваються, загони окупантів гинуть під вогнем ЗСУ, але втрати в армії РФ не рахують, хоча щоденна їхня численність вже досягає більш як 1000 осіб. Саме так йдуть бої на півночі Бахмуту, в тій же Кліщіївці та на Куп'янському напрямку.

"В основному ворог зосередився саме на Куп'янську, бо там поруч кордон з РФ, — зазначає Роман Світан. — Це дуже вигідний напрямок для військової логістики, адже ворог може отримувати все необхідне".

Але армію РФ чекає багато неприємних сюрпризів на цьому напрямку, стверджує експерт, адже всі шляхи, які придатні для просування танків чи важкої техніки щільно заміновані. Збудована величезна кількість бетонних споруд та зосереджено багато артилерії, хоча артилеристи відзначають деяку нестачу снарядів: особливо 155 калібру.

Враховуючи, що окупанти активізувались з тією ж силою, що і на початку вторгнення, а фронт звузився у рази, то вони втрачають ще більше людей: для 400 тисячної армії втрати по 1000 бійців щодня — значна цифра, каже фахівець. В цілому, за його словами, в такому темпі вони можуть воювати всю зиму розвередивши велику кількість солдатів та техніки на Східному напрямку. Така ситуація збережеться до весни, коли Україна отримає літаки та збере сили для наступу на Західному чи Херсонському напрямках, зазначає Роман Світан.

Раніше Фокус розповідав, що втрати не лякають окупантів, але їх стримують удари касетними боєприпасами США. А всі вкиди росіян про можливість атак з півночі, з території Білорусі та Росії, є не більш ніж роботою ворожої пропаганди, стверджує журналіст Олександр Матвієнко.