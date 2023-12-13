Окупантів все більше - йдуть за гроші, а Крим допоможуть звільнити ракети, — експерт (відео)

На кожну знищену щоденно 1000 солдатів РФ приходить така сама свіжа партія контрактників з російських бідняків, каже військовий експерт Роман Світан.

На фронті у ворога відзначається паритет між втраченим особовим складом і тими, хто приходить їм на заміну, а виграти війну Україні допоможуть ракети, що знекровлять армію РФ. Про це в інтерв'ю Фокусу розповів військовий експерт Роман Світан.

"Сили самооборони України щоденно знищують приблизно тисячу окупантів, але їм на зміну приходить та сама тисяча з призовних пунктів, — зазначає експерт. — У РФ давно запущений ефективний грошовий механізм залучання бідних прошарків населення на війну".

Поки цей меркантильний механізм діє, Кремлю не потрібна глобальна, гучна мобілізація, адже вона і так триває у прихованому режимі, каже Роман Світан. Агресору вдається за рахунок контрактників підтримувати постійний баланс на рівні 400 тисяч солдатів, які знаходяться на українській території й так вони планують протриматись всю зиму.

"Тим більше, що навіть при бажанні більший контингент у РФ не вдасться залучити, адже взимку забезпечити всім базово необхідним своїх бійців просто не можливо, акцентує фахівець. — А вже після чергових перевиборів Путіна на президентський строк він буде вирішувати, чи вводити додаткові сили починаючи більш відкриту мобілізацію".

Оскільки будь-яка мобілізація є непопулярною, тим більше коли люди не розуміють за що воюють, то у РФ вона не стане ефективною, відзначає Роман Світан. Російські мобілізовані менше замотивовані воювати, охотніше здаються в полон, не опікуються технікою, а їхні родини будуть вдаватись хоч до спроб якогось тиску на владу, що вже псує ідеальну картинку "путінської стабільності".

Тому експерт вважає, що сигналів про тотальну мобілізацію у РФ немає і Путін на неї не рішиться навіть після виборів, адже поки що не видно масштабних планів армії РФ на 2024 рік. До того ж в армії РФ не вистачає техніки та боєприпасів навіть для вже наявних солдатів, акцентує Роман Світан.

Зброєю, яка може переломити хід війни, накшталт танків у Першу світову чи бомбардувальників у Другу світову, експерт бачить саме ракети типу ATACMS чи "Нептун", а також повітряні ракети типу SCALP та Storm Shadow, які постійно поступають на озброєння ЗСУ від західних партнерів. Саме ракети великою дальності (300-500 км) зможуть атакувати важливі логістичні об'єкти ворога, в тому числі в Криму, знищувати бази та склади боєприпасів, що послужить значному знекровленню ворога.

Саме ракети здатні припинити логістику знищивши Кримський міст та вибити Чорноморський флот агресора, зазначає фахівець. Знищивши ракетами всі місця переправ до Криму Україна буде здатна залишити окупований півострів в режимі оперативного оточення без можливості отримувати допомогу з РФ, каже Роман Світан.

Раніше Фокус повідомляв, що РФ стане більш залежною від Китаю, якщо почнеться війна між Індією та Пакистаном. КНР встане на підтримку Пакистану і заборонить Росії будувати свою економіку з Індією, на що так розраховував Путін.