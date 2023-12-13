ЗСУ закріпились під Авдіївкою, а Донбас звільнятимуть не раніше 2025 року, — військовий експерт (відео)

Ясинуватська розв'язка була важливим полігоном для наступу на окуповану частину Донбасу, але її втрата нічого зараз не вирішує, бо командування зосередиться на Криму, вважає військовий експерт Роман Світан.

На Авдіївському напрямку Ясинуватська агломерація тепер під контролем ворога, а вона була одним з ключів до деокупації Донецька. Нажаль, за осінь окупанти зуміли захопити фортифікаційні споруди, що тримались ще з часів АТО. Про це в інтерв'ю Фокусу розповів військовий експерт Роман Світан.

На цій розв'язці були пов'язані важливі дороги з Ясинуватої, Макіївки, Горлівки й т.д., але ЗСУ тільки оперативно контролювали цю розв'язку, тому що вона знаходиться між Авдіївкою та промзоною де як раз і був облаштований серйозний район для оборони, каже експерт. Саму розв'язки ЗСУ не чіпали після підписання мінських угод, а тому зараз, розуміючи що це для Сил оборони України важливий пункт, росіяни кинули туди шалені сили й просто знищили вщент промзону.

"Окупанти задіяли все що тільки можливо: керовані некеровані авіабомби та артилерію і зруйнували все що тільки можливо, — зазначає Роман Світан. — Там просто вже немає за що зачепитись в плані оборони та й сенсу тримати ці руїни вже немає".

ЗСУ зараз відійшли трішки на Захід ближче до самої Авдіївки на вигідні висоти для контролю промзони за допомогою артилерії, щоб росіяни не змогли туди повноцінно зайти, інформує військовий експерт. На його думку, втрата контролю над розв'язкою нічим не загрожує, адже це був просто гарний плацдарм для деокупації Донецька, проте зараз район промзони не цікавить в плані закріплення та оборони навіть росіян, тому що вони просто стерли його вщент.

"Коли буде потреба, то ми й так дійдемо до цього району, щоб звільнити Донбас, але це станеться, напевно, вже у 2025 році, зазначає Роман Світан. — На наступний рік, швидше за все, вся увага буде приділятись Криму".

Проте, за словами фахівця, керівництво України зараз працює над спорудженням фортифікаційних укріплень на кордоні з РФ, адже у нас доволі довгий кордон з агресором в Чернігівській, Сумській та Харківській областях, звідки відкинули росіян. І це правильне рішення, зазначає експерт, тому що окупанти можуть в будь-який момент розвернути свої сили в цих напрямках.

Раніше Фокус повідомляв, що на кожну щоденно знищену 1000 солдатів РФ приходить така сама свіжа партія контрактників з російських бідняків. Путіну навіть не потрібно оголошувати мобілізацію, каже військовий експерт Роман Світан.