Хотіли знищити пілотів і не підуть далі Мар'їнки: експерт про удари "Кинджалами" та ситуацію на фронті

Без масивної ППО Захід не наважується передавати Києву винищувачі, адже ті ризикують бути знищеними в найкоротший час на землі, каже майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман.

Атака окупантів на летовище у Старокостянтинові аеробалістичними ракетами "Кинджал" мала на меті не стільки знищення винищувачів, але і самих українських пілотів, які, як відомо, важливіші будь-якого літака. Про це в інтерв'ю Фокусу заявив майор запасу, учасник російсько-української війни Олексій Гетьман.

"Росіяни розуміють, що фахових пілотів військових літаків у будь-якій країні світу не так вже і багато, — зазначає експерт. — Тому найважливіше для окупантів було саме зачепити пілотів, ніж знищити літаки чи злітно-посадкову смугу".

Щоб захистити особовий склад летовища і самі українські літаки треба мати особливі ангари, що витримують удари й такі ангари в Україні є, каже фахівець. До них треба, звичайно, якомога більше систем ППО, наприклад, Patriot чи NASAMS, що можуть знищувати саме балістичні ракети, а також зенітки для відбивання атак дронів. Тому без масивної ППО Захід не наважується нам передавати винищувачі, адже вони ризикували просто бути знищенними в найкоротший час не в небі, а на землі.

"Як тільки з перших днів широкомасштабного вторгнення Україна заговорила про літаки, то партнери поставили просте питання: а як їх будемо захищати?, — акцентує Олексій Гетьман. — У нас є радянські літаки, що можуть злітати з шосе, але для F-16 потрібні більш довгі та сучасні злітні смуги, а у нас їх небагато, тому РФ буде намагатись вдарити саме по них".

Мар'їнка фактично контролюється російськими окупантами Фото: Скриншот

Щодо Мар'їнки, залишки якої російські окупанти за даними сервісу DeepState контролюють на 92%, то, на думку експерта, армія РФ буде намагатись зафіксуватись там і не піде далі, як вона зробила з Бахмутом. Проте Олексій Гетьман зазначає, що DeepState часто помилявся, хоч і не критично, до того ж неможливо порахувати рухливу лінію фронту до такої точності. Тому треба все ж таки дочекатись інформації з Генштабу України, зазначає експерт.

Повний випуск розмови з Олексієм Гетьманом незабаром буде опублікований на YouTube-каналі Фокусу.

Раніше Фокус повідомляв, що на кожну щоденно знищену 1000 солдатів РФ приходить така сама свіжа партія контрактників із російських бідняків. Путіну навіть не потрібно оголошувати мобілізацію, каже військовий експерт Роман Світан.