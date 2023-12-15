ЄС повинен видати Угорщині "батогів", адже шантаж Орбана зайшов занадто далеко, — політолог

На думку політолога Олега Лісного, ЄС вже час задіяти метод "пряника і батога", бо "пряник" прем'єру Угорщини видали, а він ще отримує щось від Путіна за свою позицію і блокування України.

Голосування щодо рішення про початок переговорів з Україною та Молдовою про вступ до ЄС може стати політичним бенефісом прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, якого попросили покинути зал, щоб не псувати одностайність прийняття рішення, але водночас не запросили Володимира Зеленського, щоб не злити угорського прем'єра і це дуже погана історія. Про це в інтерв'ю Фокусу заявив політолог Олег Лісний.

На думку експерта, зараз в променях політичної слави в ЄС сяє як раз Орбан, бо весь європейський естеблішмент та преса тільки й говорять, що про угорського прем'єра. І це страшна річ, акцентує Олег Лісний, адже Угорщина не є донором Євросоюзу, не є супердержавою, а за результатами соціології виявляється взагалі найкорумпованішою країною ЄС з замороженими коштами через невиконання відповідних вимог.

"На цьому фоні Україна навіть під час жорстокої війни виконую всі рекомендації ЄС, в тому числі антикорупційні, полива кров'ю українських героїв цей європейський вибір виборюючи цінності ЄС для нас з вами, — зазначає Олег Лісний. — А з іншого боку є Орбан, який нічого не зробив і шантажем вибив 10 млрд євро від ЄС у свій бюджет, а ще хоче вибити 20 млрд".

Тут з Євросоюзом може зіграти злий жарт так звана "теорія розбитих вікон": коли хтось розбиває одне вікно і його ніхто не лагодить, то через короткий час інші теж починають кидати у вікна каміння, тобто наслідують дурний приклад, зазначає політолог.

"Якщо всі побачать, що можна виконувати рекомендації ЄС і не на йоту не просунутись в цю співдружність, а можна шантажувати та отримувати все, що хочеш, то можна поводитись, як Угорщина, — акцентує експерт. — Це призведе тільки до негативу у ЄС".

На думку Олега Лісного, вже час задіяти старий добрий метод "пряника і батога", бо "пряник" Орбану вже видали, а він ще отримає щось від Путіна за свою позицію і блокування України. Тим більше пора припинити той нікчемний шантаж та блокування, адже в наступному році будуть вибори в Європарламент і тоді Україна посунеться в інформаційному європейському полі. І не факт, що в наступний європейський парламент понаобирають подібних Орбану персонажів, каже експерт.

Повний випуск розмови з Олегом Лісним незабаром буде опублікований на YouTube-каналі Фокусу.

Раніше Фокус повідомляв, що Україна, на думку видання The Times, навряд чи вступить до Євросоюзу до 2030 року. На думку видання, прийняття Сербії, Албанії та Боснії для ЄС є більш пріоритетним, хоча Київ входить у геополітичну сферу Європи.